Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wird immer teurer

Was El Niño mit italienischem Espresso zu tun hat

Wirtschaft
19.08.2026 06:53
Der Espresso kostet in vielen italienischen Cafés inzwischen mehr als einen Euro.
Der Espresso kostet in vielen italienischen Cafés inzwischen mehr als einen Euro.(Bild: Romolo Tavani – stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Einen italienischen Espresso um einen Euro? Das ist vielerorts schon längst Geschichte. In den vergangenen Jahren hat die Inflation auch vor der berühmten Tasse Espresso nicht Halt gemacht. Erklärungen dafür gibt es viele, auch El Niño könnte mit den Espresso-Preisen zusammenhängen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Espresso wird im Hochkonsumland Italien immer mehr zum Luxus. Dass man eine Tasse um einen Euro bekommt, ist vielerorts Geschichte. Eine Tasse kostet rund ein Viertel mehr als vor fünf Jahren. Im Vergleich zu Österreich ist der Kaffee aber immer noch günstig. In der Stadt mit dem höchsten Durchschnittspreis, Bozen, waren es zuletzt 1,51 Euro.

Teuer im Norden
Bei den Preisen gibt es regionale Unterschiede, geht aus einer Untersuchung des Konsumforschungszentrums CRC in Zusammenarbeit mit dem Verbraucherschutzverband Assoutenti hervor. In insgesamt elf Provinzen kostete der Kaffee inzwischen mindestens 1,40 Euro. Dazu zählten unter anderem solche mit Nähe zu Österreich wie Triest, Padua, Belluno, Trient, Treviso und Udine. Am günstigsten war der Espresso durchschnittlich dagegen im sizilianischen Messina mit 1,06 Euro pro Tasse.

Für den Preisanstieg gibt es viele Gründe, Rohstoffpreise dürften nicht allein dafür verantwortlich sein, sagt Furio Truzzi, Vorsitzender des wissenschaftlichen Komitees des CRC. Die Preise für die Sorten Robusta und Arbacia sind inzwischen günstiger als im vergangenen Jahr. 

Was ist El Niño?

  • El Niño ist eine natürliche, periodische Erwärmung der Meeresoberfläche im Ostpazifik, die alle zwei bis sieben Jahre vorkommt und neun bis zwölf Monate andauert.
  • Typische Folgen sind Dürren in Regionen wie Süd- und Südostasien, Australien und dem südlichen Afrika, während es in anderen Gebieten wie dem Süden Südamerikas und den USA zu starken Regenfällen kommt.
  • Für die Landwirte sind die Wetterkapriolen eine Belastung.

El Niño gefährdet Kaffee-Ernte
Aber: Das Wetterphänomen El Niño gefährdet unter anderem Kaffee-Ernten und die US-Wetterbehörde NOAA hat Anfang Juni festgestellt, dass El-Niño-Bedingungen bereits herrschen. Das könnte Druck auf die Preise auslösen. Für die Sorte Robusta ist El Niño problematisch, da damit typischerweise Hitze und Trockenheit in den Hauptanbaugebieten Vietnam und Indonesien verbunden sind. Bei Arabica-Kaffee, der hauptsächlich in Brasilien angebaut wird, sind die Folgen zwiespältig. Höhere Temperaturen könnten zunächst schädlichen Winterfrost verhindern, längerfristig droht jedoch Trockenheit während der wichtigen Wachstumsphase für die nächste Ernte.

Dazu kommt eine schwere logistische Unterbrechung der Kaffee-Exporte aus Kolumbien. Ursache ist ein Erdbeben der Stärke 7,4, das das südamerikanische Land getroffen hat.

Lesen Sie auch:
Ein Kulturbruch bahnt sich an: Statt an der Bar verlagern immer mehr Italiener ihren Kaffee in ...
Von 1,04 auf 1,25 Euro
Kaffeekrise: Italiener greifen zur Mokkakanne
02.10.2025
Seit 67 Jahren Barista
Cappuccino nach Mittag? Oma Anna (100) sagt …
12.03.2025

Italiener ändern Gewohnheiten
Für den gestiegenen Espresso-Preis in den Cafés sind laut Truzzi aktuell vor allem höhere Energie- und Betriebskosten verantwortlich. Gleichzeitig verändert sich laut Assoutenti das Konsumverhalten der Italiener: Sie kaufen immer mehr Kaffeebohnen. Für Gabriele Melluso, den Präsidenten von Assoutenti, heißt das: Der Espresso an der Bar ist zwar weiterhin für Millionen Menschen ein fester Bestandteil des Alltags, doch das könnte sich langfristig ändern.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
19.08.2026 06:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Erste Details zu Todesursache enthüllt
242.754 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Ausland
AUA verweigerte Luftfahrt-Chefin das Boarding
187.163 mal gelesen
Als reguläre Passagierin unterwegs, durfte die oberste Schweizer Luftfahrt-Chefin bei der AUA ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
108.816 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Außenpolitik
Drohnen-Ärger! Moskau droht Europa mit Terror
1081 mal kommentiert
Die Ukraine schlug zuletzt im tiefsten Russland zu – und zerstörte Lagerzentren des „russischen ...
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
928 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
926 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Wirtschaft
Wird immer teurer
Was El Niño mit italienischem Espresso zu tun hat
Sind jetzt Partner
Bundesheer hebt künftig am Flughafen Schwechat ab
Krone Plus Logo
SPÖ-Politiker zu Ruck
Gemeindewohnungen: „Einen Teil verklopfe ich…“
Maut auf Landesstraßen
Droht „Dosko-Zoll“ auch in anderen Bundesländern?
Krone Plus Logo
Gewerschafter Binder:
„Wer keine Lehrlinge ausbildet, soll zahlen!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf