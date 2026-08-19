Was El Niño mit italienischem Espresso zu tun hat

El Niño gefährdet Kaffee-Ernte

Aber: Das Wetterphänomen El Niño gefährdet unter anderem Kaffee-Ernten und die US-Wetterbehörde NOAA hat Anfang Juni festgestellt, dass El-Niño-Bedingungen bereits herrschen. Das könnte Druck auf die Preise auslösen. Für die Sorte Robusta ist El Niño problematisch, da damit typischerweise Hitze und Trockenheit in den Hauptanbaugebieten Vietnam und Indonesien verbunden sind. Bei Arabica-Kaffee, der hauptsächlich in Brasilien angebaut wird, sind die Folgen zwiespältig. Höhere Temperaturen könnten zunächst schädlichen Winterfrost verhindern, längerfristig droht jedoch Trockenheit während der wichtigen Wachstumsphase für die nächste Ernte.