Chiara Pisati spricht erstmals über Fehlgeburt

Chiara Pisati war im vergangenen Jahr überraschend schwanger geworden. Anfangs wusste sie selbst nichts davon. Als sie von der Schwangerschaft erfuhr, wollte sie zunächst abwarten, bevor sie ihrer Familie davon erzählte. Nach drei Monaten - der empfohlenen Zeit - fühlte sie sich bereit. „Ich habe mich so gefreut“, erzählt die Schauspielerin im Gespräch mit der „Heute“. Ihrer Mutter und Großmutter wollte sie die schöne Nachricht überbringen, doch kurz davor erfuhr sie bei einem Ultraschalltermin, dass sich das Baby nicht gut entwickelte.