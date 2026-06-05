Franz Welser-Möst: „Ich lebe sehr im Moment“

Im Mai nächsten Jahres legt Franz Welser-Möst seine Position als Chefdirigent des Cleveland Orchestras zurück. Wie geht es dann weiter, Herr Welser-Möst? Die „Krone“ bat den Star-Dirigenten, der aus Oberösterreich stammt, zum Interview. Treffpunkt war ein Gastgarten am grün-blauen Attersee.
Als langjähriger Chefdirigent des Cleveland Orchestras hat Franz Welser-Möst (65) internationale Maßstäbe gesetzt. In der Wiener Staatsoper oder bei den Salzburger Festspielen steht er regelmäßig am Pult.
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