Franz Welser-Möst: „Ich lebe sehr im Moment“

Im Mai nächsten Jahres legt Franz Welser-Möst seine Position als Chefdirigent des Cleveland Orchestras zurück. Wie geht es dann weiter, Herr Welser-Möst? Die „Krone“ bat den Star-Dirigenten, der aus Oberösterreich stammt, zum Interview. Treffpunkt war ein Gastgarten am grün-blauen Attersee.