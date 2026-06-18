Das ändert sich jetzt bei zweisprachigen Gerichten

Aber viele inoffizielle und offizielle Termine der Kärntner Landesregierung mit den Volksgruppenvertretern und den Ministerinnen haben nun zu einem Ergebnis geführt: Konkret wird das Bezirksgericht Ferlach organisatorisch mit dem Bezirksgericht Klagenfurt zusammengeführt. Die Bezirksgerichte Bleiburg und Eisenkappel werden dem Bezirksgericht Völkermarkt zugeordnet. An den bisherigen Standorten sollen jedoch weiterhin Gerichtstage und einzelne Verfahren stattfinden, die auf Verlangen aller Bewohner im Bezirk Völkermarkt und Klagenfrut und dem Großteil des Bezirks Klagenfurt-Land stattfinden muss. „Die genannten Bezirksgerichte werden nicht geschlossen“, stellte Justizministerin Anna Sporrer klar. Es handle sich nur um organisatorische Zusammenlegungen. Als Grund nannte Sporrer unter anderem Personalprobleme. Nach der Pensionierung eines langjährigen slowenischsprachigen Richters sei es nahezu unmöglich geworden, ausreichend zweisprachiges Personal für die Standorte zu finden.