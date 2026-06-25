Mit Tiroler Power zum großen Coup im 24-h-Rennen

Analyse ist die halbe Miete

„Wir analysieren die letzten Jahre, die Konkurrenz und sogar sämtliche Strafen vergangener Rennen“, erklärt der Walchseer. Ziel sei es, Fehler zu vermeiden und auf jede Situation vorbereitet zu sein. Mehrmals pro Woche sitzen Fahrer, Ingenieure und Teamleitung zusammen, um offene Fragen zu klären. Denn Spa ist nicht nur ein Rennen gegen die Konkurrenz, sondern vor allem gegen die Uhr, die Müdigkeit und die eigenen Nerven. „Du musst 24 Stunden voll da sein“, sagt Eberhart. Für ihn selbst bedeutet das meist sogar deutlich mehr als einen Tag ohne Schlaf. „Ich bin der Erste und der Letzte an der Rennstrecke.“