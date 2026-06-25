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GT World Challenge

Mit Tiroler Power zum großen Coup im 24-h-Rennen

Tirol: Sport-Nachrichten
25.06.2026 09:00
Bereits 2024 holte Winward Racing mit zwei Tirolern die Meisterschaft in der GTWC.
Bereits 2024 holte Winward Racing mit zwei Tirolern die Meisterschaft in der GTWC.(Bild: Winward Racing)
Porträt von Martin Taxer
Von Martin Taxer

Tiroler im Motorsport gibt es nicht in Hülle und Fülle. Der Walchseer Jürgen Eberhart ist Teamchef bei Winward Racing und damit auch von Lucas Auer in der GT World Challenge. Die „Tiroler Krone“ hat den 43-Jährigen im Vorfeld des berüchtigten 24-Stunden-Rennens von Spa getroffen.

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Für die GT World Challenge Europe steht der absolute Höhepunkt der Saison bevor: die 24 Stunden von Spa (Samstag 16:30). Bei einem der prestigeträchtigsten GT3-Rennen der Welt will das Mercedes-AMG-Team Winward Racing den nächsten großen Schritt in Richtung Titel machen. Die Mannschaft rund um den Tiroler Teamchef Jürgen Eberhart reist dabei mit seinem Team als Meisterschaftsführender nach Belgien.

„Das ist das wichtigste Rennen im Jahr“, betont Eberhart. Entsprechend intensiv läuft die Vorbereitung bereits seit Monaten. Während andere Rennen über wenige Stunden gehen, wird für Spa praktisch jedes Detail hinterfragt – von der Fahrzeugkonfiguration über Bremsverschleiß bis hin zu Strategien und Reglement-Auslegungen.

Jürgen Eberhart ist in seiner dritten Saison als Winward-Teamleiter.
Jürgen Eberhart ist in seiner dritten Saison als Winward-Teamleiter.(Bild: Winward Racing)

Analyse ist die halbe Miete
„Wir analysieren die letzten Jahre, die Konkurrenz und sogar sämtliche Strafen vergangener Rennen“, erklärt der Walchseer. Ziel sei es, Fehler zu vermeiden und auf jede Situation vorbereitet zu sein. Mehrmals pro Woche sitzen Fahrer, Ingenieure und Teamleitung zusammen, um offene Fragen zu klären. Denn Spa ist nicht nur ein Rennen gegen die Konkurrenz, sondern vor allem gegen die Uhr, die Müdigkeit und die eigenen Nerven. „Du musst 24 Stunden voll da sein“, sagt Eberhart. Für ihn selbst bedeutet das meist sogar deutlich mehr als einen Tag ohne Schlaf. „Ich bin der Erste und der Letzte an der Rennstrecke.“

Einer der Fahrer ist niemand Geringerer als der zweifache DTM-Vizechampion und gebürtige Kufsteiner Lucas Auer. „Mit Lucas haben wir nicht nur einen super Fahrer – wir sind auch Freunde.“

Fahrer Lucas Auer (l.) und Teamchef Jürgen Eberhart (m.) sind auch Abseits der Strecke Freunde.
Fahrer Lucas Auer (l.) und Teamchef Jürgen Eberhart (m.) sind auch Abseits der Strecke Freunde.(Bild: Winward Racing)

Einer der Favoriten
Die Voraussetzungen könnten für Winward kaum besser sein. Nach einem starken Saisonstart führt das Team die Gesamtwertung der GT World Challenge Europe an und zählt auch in Spa zu den Favoriten.

Doch Eberhart weiß: Bei einem 24-Stunden-Rennen entscheidet oft nicht die reine Geschwindigkeit. „Am Ende geht es darum, keine Fehler zu machen und über die gesamte Distanz als Team perfekt zu funktionieren.“

Genau das ist die Philosophie des Teamleiters. „Ich sehe mich als Architekt von Teamstrukturen“, sagt Eberhart. Sein Ziel sei es, Teams zu schaffen, in denen jeder sein volles Potenzial entfalten kann. In Spa soll diese Philosophie nun beim wichtigsten Rennen des Jahres den nächsten Beweis liefern.

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