Drei Gottesmänner für ein Halleluja bei Fußball-WM

Public Viewing eines Fußballspiels im Gotteshaus? In der Waldviertler Stadt Horn wird das jetzt zur Realität, wo der Pfarrverband zum WM-Spiel Österreich gegen Algerien am Sonntag trotz sehr zeitigen Spielbeginns um 4 Uhr früh einlädt. Die Kirche soll ein Ort sein, wo auch gemeinsam gejubelt werden kann.
Unter dem Motto „Anpfiff um 4, Amen um 6“, findet in der Georgskirche der Waldviertler Stadt Horn ein Public Viewing des Fußball-WM-Spiels Österreich-Algerien am Sonntag, 28. Juni, frühmorgens statt.
Trotz ungewohnter Uhrzeit soll das Mitfiebern zu einem besonderen Erlebnis werden, das Menschen zusammenführt und Gemeinschaft erlebbar mache, meinen Kaplan Shyne Kurian, Pastoralassistent Christian Zeitlberger und Pfarrer Clemens Hainzl vom Pfarrverband Horn. Die Kirche soll Treffpunkt für alle sein, die Sport, Gemeinscahft und Glauben miteinander verbinden möchten.
Mehr als nur Fußballschauen
Die Idee dahinter gehe über das reine Fußballschauen hinaus. Denn im Gotteshaus sollen Freude, Spannung und Zusammenhalt geteilt werden können. „In einer Zeit, in der viele Menschen nach Gemeinschaft suchen, bietet das Public Viewing eine niederschwellige Möglichkeit, Kirche auf ein andere Weise kennenzulernen“, ist man sich sicher.
Nach dem Spiel sind alle Besucher zu einem einfachen Frühstück eingeladen. Bei Kaffee, Gebäck und Gesprächen besteht die Möglichkeit, die frühen Morgenstunden in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen. „Der Pfarrverband Horn möchte mit dieser Veranstaltung zeigen, dass Glaube und Alltag, Kirche und Freizeit, Spiritualität und Sport keine Gegensätze sein müssen. Vielmehr können gemeinsame Erlebnisse Brücken bauen und Menschen miteinander verbinden“, heißt es weiter. Und im Anschluss laden die Gottesmänner natürlich zu der Heiligen Messe, da ja Sonnntag ist.
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