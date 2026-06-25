Drei Gottesmänner für ein Halleluja bei Fußball-WM

Nach dem Spiel sind alle Besucher zu einem einfachen Frühstück eingeladen. Bei Kaffee, Gebäck und Gesprächen besteht die Möglichkeit, die frühen Morgenstunden in gemütlicher Atmosphäre ausklingen zu lassen. „Der Pfarrverband Horn möchte mit dieser Veranstaltung zeigen, dass Glaube und Alltag, Kirche und Freizeit, Spiritualität und Sport keine Gegensätze sein müssen. Vielmehr können gemeinsame Erlebnisse Brücken bauen und Menschen miteinander verbinden“, heißt es weiter. Und im Anschluss laden die Gottesmänner natürlich zu der Heiligen Messe, da ja Sonnntag ist.