Der Griff zum Hitze-Telefon kann Leben retten!

„Wer im Sommer auf Baustellen, im Straßenbau, in der Landwirtschaft oder bei anderen Tätigkeiten im Freien arbeitet, muss bestmöglich vor den gesundheitlichen Folgen extremer Hitze geschützt werden. Die Verordnung schafft dafür erstmals einen klaren und verbindlichen Rahmen. Hitzeschutz ist Arbeitnehmerschutz – und damit eine Frage der Gesundheit und der Sicherheit am Arbeitsplatz“, so Gesundheitsministerin Korinna Schumann.