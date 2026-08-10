Öko-Empörung rund um Marathon der Traktoren

Frage der Notwendigkeit stelle sich

Feurige Kritik entzündet sich nach dem Rallycross-Event am Fuglau-Ring nahe des Stifts Altenburg auch in der Waldviertler Ortschaft Limberg im Bezirk Hollabrunn. Dort handelt es sich aber um ein reines Hobbyrennen. Damit es nicht staubt wie in der Wüste muss unter anderem aus einem Teich kostbares Nass entnommen werden. „Dabei ist der Wasserspiegel ohnehin extrem gesunken“, gibt Ortsvorsteher Franz Steinschaden zu bedenken. Er wolle niemandem den Spaß verderben, doch die Frage der Notwendigkeit stelle sich schon.