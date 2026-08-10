Heimweh: Hund rannte allein ins Tierasyl zurück

Fast ein Jahr lang war der Hund „Bud“, der schon Schreckliches erlebt hatte, in der Grazer „Arche Noah“, bevor er jetzt auf einen guten Platz vermittelt wurde. Doch der Vierbeiner riss aus – und kehrte allein ins Heim zurück ...
Hinter „Bud“ liegen schwere Zeiten: „Er stammt aus einer Vermehrerzucht im Ausland, wo er wirklich unter schrecklichen Bedingungen gehalten wurde“, weiß Katharina Gründl, Sprecherin der „Arche Noah“. „Über Umwege ist er zu uns gekommen. Und war mehrere Monate da, fast ein Jahr lang.“
Im Heim hätten sich Pfleger sehr mit ihm beschäftigt, dem schreckhaften, sehr ängstlichen Schäfermix wieder Ruhe und ein sicheres Umfeld vermitteln können. So weit, dass er vermittelt werden konnte. „Er kam vor eineinhalb Wochen zum Probewohnen zu einer Familie in der Nähe“, so Gründl. „Und machte dort auch Fortschritte, die Familie hat sich wirklich sehr um das Tier bemüht. Wir hatten ein richtig gutes Gefühl.“
Doch: Ein lautes Geräusch in der Wohnung ließ „Bud“ in Panik verfallen, „und er sprang durch ein offenes Fenster ins Freie. Das kann trotz aller Vorkehrungen auch erfahrenen, liebevollen und verantwortungsbewussten Haltern passieren, leider.“
Dreitägige Suche
Diese suchten auch intensiv nach dem Hund, die Polizei wurde eingeschaltet, drei Tage lang dauerte das große Bangen um den Vierbeiner, der spurlos verschwunden blieb. Und dann: „Er stand einfach wieder auf unserem Gelände, im hinteren Bereich der Arche“, so Gründl. „Unversehrt, unverletzt. Er hat offenbar selbst über einige Kilometer wieder hierher zurück gefunden und ist selbstständig hergerannt. Zum Glück ist ihm nichts passiert!“
Der Hund bleibt jetzt in der Arche, „bis er wieder völlig zur Ruhe kommt. Doch die Familie, die sich sehr um das Tier bemüht und alles unternommen hat, um es zu finden, bleibt mit uns in Kontakt.“
Vielleicht gibt es ja noch ein Happy End ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.