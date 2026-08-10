Heimweh: Hund rannte allein ins Tierasyl zurück

Im Heim hätten sich Pfleger sehr mit ihm beschäftigt, dem schreckhaften, sehr ängstlichen Schäfermix wieder Ruhe und ein sicheres Umfeld vermitteln können. So weit, dass er vermittelt werden konnte. „Er kam vor eineinhalb Wochen zum Probewohnen zu einer Familie in der Nähe“, so Gründl. „Und machte dort auch Fortschritte, die Familie hat sich wirklich sehr um das Tier bemüht. Wir hatten ein richtig gutes Gefühl.“