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Höchste Warnstufen

Unsere Mega-Hitze sorgt weltweit für Schlagzeilen

Ausland
23.06.2026 15:38
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Europa steht eine Hitzewelle bevor, die so außergewöhnlich ist, dass rund um den Globus Medien davor warnen. In mehreren Länder gilt die höchste Hitzewarnstufe und Temperaturen von 40 Grad und mehr dürften in den kommenden Tagen keine Seltenheit sein.

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Rund um die Welt ist die bevorstehende Hitzewelle bei uns Thema: „In Europa werden Rekordtemperaturen erwartet“, titelt etwa die US-Zeitung „New York Times“ und und die australische Zeitung „The Australian“ warnt sogar vor einer „tödlichen Hitzewelle“ und die ghanaische Nachrichtenwebseite modernghana vor „verheerenden Schäden“, die die Hitze anrichten könnte.

„Europa schwitzt unter einer heftigen Hitzewelle“, schreibt die chinesische Zeitung „China Daily“ und die taiwanesische „Taipei Times“ berichtet, dass sich Europa auf eine „sich verschärfende Hitzewelle“ vorbereitet – und wir müssen uns tatsächlich auf enorm hohe Temperaturen gefasst machen: In mehreren europäischen Ländern könnte in den kommenden Tagen die 40-Grad-Marke fallen.

Das steht den europäischen Ländern bevor:

  • In Österreich wird es zum Wochenende hin immer heißer. Am Sonntag werden laut GeoSphere bis zu 39 Grad erwartet. Zum Ende der Woche hin gilt in fast ganz Österreich die Warnstufe „orange“ – das Wetter kann also den Alltag beeinträchtigen.
  • In Frankreich kann das Thermometer in den kommenden Tagen in vielen Städten auf über 40 Grad klettern. Der Wetterdienst Météo France hat für rund der Hälfte des Landes eine rote Hitzewarnung ausgesprochen. Die Hitzewelle hat in Frankreich bisher schon 20 Todesopfer bei Badeunfällen gefordert. Der Stromnetz-Betreiber Enedis warnte laut lokalen Medien, dass wegen der hohen Temperaturen die Infrastruktur streiken könnte.
  • In Spanien werden am Dienstag Temperaturen von bis zu 44 Grad in südlichen und zentralen Teilen des Landes erwartet, wie der Wetterdienst AEMET warnt. Ab Mittwoch soll es dort aber wieder etwas kühler werden.

Wieso es so heiß ist

Schuld an diesen extrem hohen Temperaturen ist eine sogenannte Hitzekuppel. So nennt man ein Hochdruckgebiet, in dem sich die Hitze wie unter einer riesigen Kuppel staut. Dieser Zustand kann Tage bis Wochen dauern.

  • Bis zu 40 Grad werden in den kommenden acht bis zehn Tagen in vielen Regionen in Italien erwartet. Für manche Gebiete gilt die Hitzewarnstufe „rot“. 19 Österreicher erlitten im norditalienischen Badeort Lignano einen Hitzschlag.
  • In Teilen Großbritanniens gilt eine Extremhitze-Warnung für die kommenden Tage, in manchen Regionen könnte es sogar bis zu 40 Grad heiß werden. Man müsse etwa mit Stromausfällen oder gesundheitlichen Notfällen rechnen, warnt der Wetterdienst MET Office.
  • Die Schweiz hat für mehrere Regionen eine Hitzewarnung der Stufe vier („Große Gefahr“) ausgesprochen, in den kommenden Tagen müssen die Schweizer mit Temperaturen weit über 30 Grad rechnen.
  • In Deutschland gilt für fast das ganze Land eine Hitzewarnung der Stufe 1, im Westen sogar Stufe 2. Am Donnerstag soll das Thermometer auf bis zu 40 Grad klettern.
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Klar ist: Europa steckt in einer Hitzewelle, „die die Geschichtsbücher neu schreiben könnte“, wie der US-Sender abcNEWS schreibt. Allerdings ist Europa laut Copernicus Climate Change Service der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Wissenschaftler warnen davor, dass in Zukunft noch mehr solcher Hitzewellen über Europe hinwegrollen werden. „Es ist völlig klar, dass Hitzewellen an Intensität zunehmen werden“, sagt Richard Allen, Professor für Klimawissenschaften an der britischen University of Reading zum Sender CNBC.

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