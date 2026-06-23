Unsere Mega-Hitze sorgt weltweit für Schlagzeilen

Klar ist: Europa steckt in einer Hitzewelle, „die die Geschichtsbücher neu schreiben könnte“, wie der US-Sender abcNEWS schreibt. Allerdings ist Europa laut Copernicus Climate Change Service der Kontinent, der sich am schnellsten erwärmt. Wissenschaftler warnen davor, dass in Zukunft noch mehr solcher Hitzewellen über Europe hinwegrollen werden. „Es ist völlig klar, dass Hitzewellen an Intensität zunehmen werden“, sagt Richard Allen, Professor für Klimawissenschaften an der britischen University of Reading zum Sender CNBC.