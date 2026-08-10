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Gefährlicher Häftling

Werner K.: Er ist der Teufel in Menschengestalt

Gericht
10.08.2026 17:18
Werner K. wurde zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme ...
Werner K. wurde zu lebenslanger Haft plus Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher verurteilt.(Bild: Krone KREATIV/Krone-Archiv)
Porträt von Martina Prewein
Von Martina Prewein

Mit 16 wollte Werner K. seine Mutter töten, mit 26 eine betagte Dame. 1980, mit 33, drang er in ein Einfamilienhaus ein – und folterte dort eine Frau und ihre zwei Kinder zu Tode. Das schockierende Seelenleben des gefährlichsten Häftlings Österreichs.

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Werner K. war 33 Jahre alt, als er am 15. Jänner 1980 die Justizanstalt Garsten verlassen durfte. Seine Entlassung stand kurz bevor; er sollte einen mehrtägigen Freigang dazu nutzen, um sich um eine Stelle zu bemühen und zu versuchen, sich wieder ein wenig in die Gesellschaft, die ihm während seiner langen Inhaftierung fremd geworden war, einzugliedern.

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