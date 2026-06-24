Citizens Should Pay
Another Shocking Development in the Justice System: A Fee for Court Rulings
It sounds like a bad joke, but according to the Bar Association, it isn’t: The Ministry of Justice is planning to introduce a separate fee for court rulings! In the future, not only will the proceedings themselves be billed, but written decisions will be as well. What this means for citizens.
Court costs were already steeply increased just last year—and with the Budget Accompanying Act, set to be passed by Parliament on July 7, the next round of hefty charges is coming for those seeking justice: “Copies of judgments are to be charged for,” says Bernhard Fink, president of the Carinthian Bar Association, appalled by “how access to justice is being massively jeopardized.” Lawyers were taken by surprise by this proposal within just a few days; the review period ended on short notice on Sunday.
What does this previously well-hidden change actually mean for citizens?
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