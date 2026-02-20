Frau von Matthias Reim macht Fehlgeburt öffentlich

Schlagersängerin Christin Stark (36) hat eine Fehlgeburt erlitten. In einem emotionalen Video auf Instagram teilte die Ehefrau von Matthias Reim (68) mit, dass sie erneut schwanger gewesen sei.
„Ich bin gerade im Krankenhaus und habe eine ziemlich herzzerreißende Nachricht“, sagte Stark, die sich noch aus dem Krankenhausbett meldete. „Ich hatte eine Fehlgeburt. Ja, ich war wieder schwanger. Und das war eine Mischung aus purer Freude und Panik, auch vor der Zukunft.“
Sehen Sie hier den Clip, den Matthias Reims Ehefrau Christin Stark noch aus dem Krankenhaus gepostet hat:
Fehlgeburten „ein Mega-Thema“
Mit dem Beitrag wolle sie anderen Frauen Mut machen und das Thema enttabuisieren. „Ich glaube, der Grund, dieses Video aufzunehmen, ist einfach, weil ich der Meinung bin, dass ich als Frau damit nicht alleine bin“, erklärte sie. Fehlgeburten seien „ein Mega-Thema. Wahrscheinlich auch ein Tabuthema.“
Die Schwangerschaft hatte sie zuvor nicht öffentlich gemacht. Weiter sagt Stark: „Was wir Ladys da erleben und durchmachen müssen, ist einfach schwierig und hart.“
Wünscht sich Austausch
Sie wünsche sich Austausch mit anderen Betroffenen: „Ich möchte starke Frauen kennenlernen, die das auch durchgemacht haben.“
Das ungeborene Kind wäre ein Geschwisterchen für die gemeinsame Tochter von Reim und Stark geworden, die 2022 zur Welt kam. Das Paar ist seit 2020 verheiratet und lebt in Stockach nördlich vom Bodensee. Für den „Verdammt, ich lieb“ Dich“-Sänger ist es die vierte Ehe.
