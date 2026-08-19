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„Krone“-Stopplicht

Kampf um CL-Ticket: Dem LASK ist alles zuzutrauen

Champions League
19.08.2026 07:12
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone KREATIV/Eva Manhart, stock.adobe.com)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
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Während der Redaktionssitzung wurde diskutiert: Wie oft qualifizierte sich Rot-Weiß-Rot für die Gruppenphase der Champions League? Kollege Philipp Scheichl listete (siehe Statistik unten) die 14 Teilnahmen auf. Damit liegt Österreich in der ewigen Tabelle der Königsliga-Starter auf Rang 15 hinter der Schweiz mit 16 erfolgreichen Qualifikationen, aber immerhin vor Norwegen (13).

ÖSTERREICHS TEAMS IN DER GRUPPENPHASE

FC Salzburg (7)
1994/95*, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25
Sturm Graz (4)
1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2024/25
SK Rapid (2)
1996/97, 2005/06
Austria Wien (1)
2013/14

*noch als Austria Salzburg

Wie bedeutend und riesig im Vergleich die große Fußballwelt ist, belegen andere Zahlen: Real holte im wichtigsten internationalen Klubbewerb 15-mal die Trophäe, Cristiano Ronaldo ist mit 140 Treffern in 183 Spielen Rekordmann – Österreichs Mannschaften kamen in der Gruppenphase insgesamt auf 87 Tore.

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Dass der LASK heute in Glasgow in Europas größtes Fußballabenteuer eintaucht, grenzt an ein kleines Wunder. Vor einem Jahr standen die Linzer ohne internationalen Startplatz, mit nur drei Ligapunkten und Trainer Joao Sacramento da. Der Vertrag mit Star Jerome Boateng wurde aufgelöst, turbulente Wochen folgten. Am 9. Oktober hatte Didi Kühbauer den Vorletzten übernommen, um 220 Tage später das Double zu fixieren. Wenn ein Trainer so ein Kunststück liefert, ist seiner Elf auch die Hürde Celtic Glasgow zuzutrauen. Vor allem wenn als Bonus in der Champions League ein Startgeld von 18,62 Millionen Euro wartet.

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