Kampf um CL-Ticket: Dem LASK ist alles zuzutrauen

Dass der LASK heute in Glasgow in Europas größtes Fußballabenteuer eintaucht, grenzt an ein kleines Wunder. Vor einem Jahr standen die Linzer ohne internationalen Startplatz, mit nur drei Ligapunkten und Trainer Joao Sacramento da. Der Vertrag mit Star Jerome Boateng wurde aufgelöst, turbulente Wochen folgten. Am 9. Oktober hatte Didi Kühbauer den Vorletzten übernommen, um 220 Tage später das Double zu fixieren. Wenn ein Trainer so ein Kunststück liefert, ist seiner Elf auch die Hürde Celtic Glasgow zuzutrauen. Vor allem wenn als Bonus in der Champions League ein Startgeld von 18,62 Millionen Euro wartet.