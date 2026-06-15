Kourtney Kardashian macht Fehlgeburt öffentlich

Einfrieren der Eizellen kein Sicherheitsnetz

Das Einfrieren der Eizellen sei jedoch keine Garantie, erklärte Kourtney damals. „Ich denke, darüber gibt es viele Missverständnisse. Menschen tun es in dem Glauben, es sei ein Sicherheitsnetz – aber das ist es nicht“, betonte die älteste Kardashian-Schwester. „Die meisten meiner Eizellen haben das Auftauen nicht überstanden, und keine entwickelte sich zu einem Embryo.“ Mental habe sie die Behandlung sehr belastet.