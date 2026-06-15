Kourtney Kardashian macht Fehlgeburt öffentlich

Über ihren tragischen Verlust hat Kourtney Kardashian mehrere Jahre geschwiegen. Jetzt sprach die älteste Kardashian-Schwester erstmals über ihre Fehlgeburt, die sie erlitt, bevor sie 2023 Söhnchen Rocky zur Welt brachte.
Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Ehemann enthüllten in der Dokumentation „Travis Barker: Love Is Louder Than Fear“, dass Kourtney Kardashian bereits 2021 schwanger geworden war – sechs Monate, nachdem die beiden ihre Beziehung begonnen hatten.
Herz schlug nicht mehr
Das Baby war ein Mädchen, dem sie den Namen Tulip geben wollten. Doch bei einem Arzttermin im dritten Schwangerschaftsmonat erfuhren sie, dass das Herz ihres ungeborenen Kindes nicht mehr schlug.
„Als wir das Baby verloren haben, waren wir am Boden zerstört. Wir haben tagelang geweint“, erklärte Kourtney Kardashian jetzt.
Langer Weg zum Wunschbaby
Das Paar versuchte anschließend erneut, ein Kind zu bekommen. Innerhalb von acht Monaten unternahm Kourtney Kardashian fünf Versuche einer künstlichen Befruchtung (IVF). Schlussendlich wurde sie auf natürlichem Weg schwanger, nachdem sie eine Pause von den Behandlungen eingelegt hatte.
In einer Folge von „The Kardashians“ im Jahr 2023 erklärte sie über die Fruchtbarkeitsbehandlungen: „Ich wünsche mir mehr als alles andere ein Baby, aber ich glaube fest daran, dass Gott einen Plan für uns hat. Wenn dieser Plan ein Baby beinhaltet, dann glaube ich, dass es passieren wird.“
Einfrieren der Eizellen kein Sicherheitsnetz
Das Einfrieren der Eizellen sei jedoch keine Garantie, erklärte Kourtney damals. „Ich denke, darüber gibt es viele Missverständnisse. Menschen tun es in dem Glauben, es sei ein Sicherheitsnetz – aber das ist es nicht“, betonte die älteste Kardashian-Schwester. „Die meisten meiner Eizellen haben das Auftauen nicht überstanden, und keine entwickelte sich zu einem Embryo.“ Mental habe sie die Behandlung sehr belastet.
Kourtney Kardashian hat bereits drei Kinder mit ihrem früheren Partner Scott Disick: Mason (16), Penelope (13) und Reign (11). Aus der Ehe von Travis Barker mit Shanna Moakler stammen Sohn Landon (22), und eine Tochter, Alabama (20). Außerdem gilt er als Vaterfigur für Atiana (27), die Tochter von Shanna Moakler und dem ehemaligen Boxweltmeister Oscar De La Hoya.
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