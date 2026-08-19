Mann (42) verletzt
Nach Angriff: Bärenmutter und Jungtiere getötet
Nach einem Bärenangriff in der Slowakei sind ein Weibchen und ihre beiden Jungtiere abgeschossen worden. Die Raubtiere wurden von den Behörden als Gefahr für die Bevölkerung eingestuft. Zuvor war ein 42-jähriger Mann von der Bärin schwer verletzt worden.
Der Verletzte war am Sonntagabend an einer Ausfahrt einer Autobahn bei Turany im Norden des Landes aufgefunden worden. Er wurde mit Brust- und Kopfverletzungen, die auf einen Bärenangriff hindeuteten, in ein Krankenhaus gebracht. Ein spezielles Einsatzteam machte daraufhin die Bärengruppe mit Hilfe von Drohnen mit Wärmebildkameras ausfindig.
Jungtiere waren rund ein halbes Jahr alt
Das Alter des erlegten Muttertieres wurde auf 18 Jahre geschätzt. Das sei in freier Wildbahn ein vergleichsweise hohes Alter, hieß es. Das Gewicht lag bei rund 136 Kilo. Die Jungtiere brachten jeweils 23 und 25 Kilo auf die Waage und dürften damit rund ein halbes Jahr alt gewesen sein. Turany ist eine Stadt in der Nordslowakei mit rund 4000 Einwohnern, knapp 180 Kilometer nordöstlich von Bratislava.
Schwieriges Zusammenleben
In dem EU- und NATO-Mitgliedstaat Slowakei kommt es immer wieder zu Zusammenstößen zwischen Braunbären und Menschen. Im Frühjahr 2025 rief die Regierung eine Notlage aus und beschloss, rund 350 Bären zum Abschuss freizugeben. Tierschützer befürchten, dass dies den Bestand der eigentlich geschützten Tiere gefährden könnte.
Eine Studie in Kooperation mit der Prager Karls-Universität aus dem Jahr 2022 hatte die Zahl der Bären auf mindestens 1012 und maximal 1275 Bären geschätzt. Neuere Daten liegen bisher nicht vor. Die meisten der Braunbären leben im Landschaftsschutzgebiet Polana im Herzen der Slowakei sowie im Fatra-Tatra-Gebiet, einem Teil der Westkarpaten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.