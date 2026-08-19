Nach Angriff: Bärenmutter und Jungtiere getötet

Jungtiere waren rund ein halbes Jahr alt

Das Alter des erlegten Muttertieres wurde auf 18 Jahre geschätzt. Das sei in freier Wildbahn ein vergleichsweise hohes Alter, hieß es. Das Gewicht lag bei rund 136 Kilo. Die Jungtiere brachten jeweils 23 und 25 Kilo auf die Waage und dürften damit rund ein halbes Jahr alt gewesen sein. Turany ist eine Stadt in der Nordslowakei mit rund 4000 Einwohnern, knapp 180 Kilometer nordöstlich von Bratislava.