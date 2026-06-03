„Ja, das habe ich“: Trump bestätigt Beschimpfungen

Trump hat Berichte über einen hitzigen Wortwechsel mit Israels Regierungschef Netanyahu angesichts dessen Libanon-Strategie bestätigt. Gegenüber der „New York Post“ räumte er am Mittwoch ein, dass er seinen Verbündeten in einem am Montag geführten Telefonat massiv beschimpft habe. Unter anderem soll er Netanyahu an den Kopf geworfen haben: „Du bist völlig verrückt. Du wärst im Gefängnis, wenn es mich nicht gäbe.“