Erde ist am Limit: „Klima-Chaos“ nimmt Fahrt auf

Aspekte wie CO2-Emissionen, Verbrauch von Kohle, Öl und Gas, Waldverlust durch Brände, Meerestemperaturen und viele mehr werden unter Lebenszeichen unseres Planeten zusammengefasst. Ganze 22 von insgesamt 34 sollen nun neue Rekordstände erreicht haben. „Ohne wirksame Strategien werden wir schnell mit eskalierenden Risiken konfrontiert sein, die Frieden, Regierungssysteme sowie öffentliche Gesundheit und Stabilität der Ökosysteme zu überwältigen drohen“, warnt Studienautor William Ripple von der Oregon State University, der mit einem internationalen Team in „BioScience“ über die Vitalzeichen der Erde berichtet.