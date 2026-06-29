Wie viel die Senkung der Lohnnebenkosten bringt

Zu den großen Maßnahmen, die die Unternehmer auf der Kostenseite wiederum treffen, gehört die FLAF-Pflicht für über 60-jährige, die 500 Millionen Euro kostet, dazu kommt die Bankenabgabe, die höhere Körperschaftssteuer für Unternehmen mit mehr als einer Million Euro Gewinn, die Einschränkung des Gewinnfreibetrags, sowie kleinere Maßnahmen. Eibinger-Miedl betont, dass viele Maßnahmen nicht in der Breite die Unternehmen treffen, etwa die Bankenabgabe oder die KÖSt-Erhöhung, die nur für fünf Prozent der Firmen anfällt.