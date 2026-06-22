79-Jähriger landete nach Unfall auf Bahngleisen

Zehn Meter Sturz auf Bahngleise

„Der Pkw durchbrach eine Steinmauer, touchierte einen Schaltkasten und stürzte circa zehn Meter über eine Böschung auf das dort befindliche nördliche Bahngleis“, berichtet die Polizei. Wie durch ein Wunder blieb der 79-Jährige bei dem Unfall unverletzt, konnte sich sogar selbstständig aus seinem Fahrzeug befreien. Doch das Auto lag auf den Gleisen – die Berufsfeuerwehr Klagenfurt musste ausrücken.