U-Ausschuss: Strobl fordert Zeugenbefragungen

U-Ausschuss um die Neue Eisenstädter: ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl will Antworten.
ÖVP-Klubobmann Bernd Strobl kritisiert die – aus seiner Sicht – zahlreichen Ausfälle im Untersuchungsausschuss. „Wer geladen wird, sollte auch erscheinen. Alles andere erschwert die Aufklärung und wird der Bedeutung dieses Gremiums nicht gerecht.“
„Zentrale Akteure“ nicht mehr dabei
Bedauerlich sei laut Strobl, dass „zentrale Akteure“ wie Hans-Peter Weiss, Aufsichtsratsvorsitzender der NEBAU, und Peter Bosek, CEO der Erste Group, dem Ausschuss voraussichtlich nicht mehr Rede und Antwort stehen werden.
„Gerade ihre Aussagen wären wesentlich gewesen, um die Hintergründe der mutmaßlich geplanten politischen Übernahme der Neuen Eisenstädter aufzuklären.“
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