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Gewitter-Risiko steigt

Wetter-Extrem: Hitze bleibt, auch Hagel kommt

Österreich
22.06.2026 09:09
Hitze und Hagel im Anmarsch: Während Österreich unter brütenden Temperaturen leidet, drohen am ...
Hitze und Hagel im Anmarsch: Während Österreich unter brütenden Temperaturen leidet, drohen am Nachmittag heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. (Symbolbild)(Bild: Krone-Collage/ÖHV, Martin A. Jöchl)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Die hohen Temperaturen halten Österreich fest im Griff – und am Montag kommt zur brütenden Sommerluft erneut Unwettergefahr dazu! Während die Temperaturen auf bis zu 35 Grad klettern, steigt ab den Nachmittagsstunden in weiten Teilen des Landes das Risiko für kräftige Gewitter, Starkregen und Hagel.

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Bereits am Montagmorgen war die Unwetterkarte der österreichischen Unwetterzentrale (UWZ) landesweit gelb eingefärbt. Die Vorwarnung gilt für mögliche Gewitter und Hagel. Entscheidend werden allerdings die Nachmittagsstunden, wenn sich vor allem über dem Berg- und Hügelland teils kräftige Hitzegewitter entwickeln. 

Meteorologe Nikolas Zimmermann erklärt: „Auch im östlichen Flachland im Südosten steigt die Gewitterneigung am Nachmittag an.“ Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 28 und 34 Grad, lokal sind laut Geosphere Austria sogar bis zu 35 Grad möglich.

Zwei tödliche Badeunfälle in wenigen Stunden
Die anhaltende Hitzewelle bringt nicht nur den Kreislauf vieler Menschen an seine Grenzen, sondern führt auch immer wieder zu gefährlichen Situationen in Österreichs Gewässern. Am Sonntag kam es in Wien sogar zu zwei tödlichen Badeunfällen innerhalb eines Tages. 

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Viele geraten an ihre Belastungsgrenze
Die Vorfälle zeigen einmal mehr, wie gefährlich die Kombination aus großer Hitze, überfüllten Badeplätzen und möglicherweise unterschätzten Risiken im Wasser werden kann. Vor allem ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen geraten an ihre Belastungsgrenze. Doch auch Gesunde kämpfen oft mit Kreislaufproblemen und Erschöpfung.

Ende der Hitzewelle noch nicht in Sicht
Und ein Ende der Hitzebelastung ist weiterhin nicht in Sicht: Österreich befindet sich mitten in einer außergewöhnlichen Hitzewelle. Alle Landeshauptstädte steuern derzeit auf mindestens zehn Hitzetage in Folge zu – ein neuer Juni-Rekord. 

Österreich
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Bregenz
Wetterdaten:

Am Dienstag setzt sich das hochsommerliche Wetter fort. Zwar scheint zunächst verbreitet die Sonne, doch vor allem von der Tauernregion über die Obersteiermark bis ins Most- und Waldviertel können sich am Nachmittag erneut heftige Hitzegewitter entwickeln. Dazu werden wieder 28 bis 34 Grad erreicht.

Bis dahin gilt: Viel trinken, direkte Sonne meiden – und den Himmel am Nachmittag genau im Auge behalten.

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