Wetter-Extrem: Hitze bleibt, auch Hagel kommt

Am Dienstag setzt sich das hochsommerliche Wetter fort. Zwar scheint zunächst verbreitet die Sonne, doch vor allem von der Tauernregion über die Obersteiermark bis ins Most- und Waldviertel können sich am Nachmittag erneut heftige Hitzegewitter entwickeln. Dazu werden wieder 28 bis 34 Grad erreicht.