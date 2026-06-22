100. Länderspiel! Sabitzer feiert Team-Jubiläum

Was für ein Karriere-Meilenstein: Mit dem Anpfiff des WM-Duells von Österreich und Argentinien ist Marcel Sabitzer zum 100-fachen ÖFB-Teamspieler aufgestiegen! Nur vier andere Österreicher kamen bisher auf noch mehr Länderspiele für Österreich, zwei davon sind noch aktiv und mit Sabitzer bei der WM in Nordamerika engagiert …
Bei diesen handelt es sich um Marko Arnautović und David Alaba, die bei 134 bzw. 114 Partien halten. Abseits davon gehören auch Andreas Herzog mit 103 sowie Aleksandar Dragović mit exakt 100 bestrittenen Einsätzen für Rot-Weiß-Rot in den elitären 100er-Klub.
Während der 37 Jahre alte Arnautović bereits angekündigt hat, nach der WM als Teamspieler aufzuhören, könnten dem vergleichsweise jugendlichen Sabitzer (32 Jahre!) noch das eine oder andere weitere Jahr im ÖFB-Dress bevorstehen ...
Team-Debüt am 5. Juni 2012
Sabitzer, Sohn des sechsfachen ÖFB-Teamspielers Herfried, feierte sein Debüt für die A-Nationalmannschaft am 5. Juni 2012 beim Freundschaftsspiel Österreichs gegen Rumänien am Innsbrucker Tivoli.
Der damalige Admira-Wacker-Spieler wurde im Alter von 18 Jahren, 2 Monaten und 19 Tagen von Teamchef Marcel Koller in der 65. Minute für Guido Burgstaller eingewechselt.
Große Karriere
Seit damals ist viel geschehen: Sabitzer war eine große Karriere vergönnt, die ihn von der Admira über den SK Rapid und Red Bull Salzburg zu RB Leipzig, zum FC Bayern München, zu Manchester United und zu Borussia Dortmund führte.
Auf Klub-Ebene fuhr er bisher u.a. zwei deutsche Meistertitel mit den Bayern, einen österreichischen Meistertitel mit Red Bull Salzburg und den englischen Ligapokal mit ManUnited ein.
Im Nationalteam zeichnete er bis jetzt für 26 Tore verantwortlich und war bei den Europameisterschaften 2016, 2021 und 2024 im Aufgebot Österreichs vertreten …
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