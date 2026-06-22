100. Länderspiel! Sabitzer feiert Team-Jubiläum

Was für ein Karriere-Meilenstein: Mit dem Anpfiff des WM-Duells von Österreich und Argentinien ist Marcel Sabitzer zum 100-fachen ÖFB-Teamspieler aufgestiegen! Nur vier andere Österreicher kamen bisher auf noch mehr Länderspiele für Österreich, zwei davon sind noch aktiv und mit Sabitzer bei der WM in Nordamerika engagiert …