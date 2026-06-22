Totes Baby: Ermittlungen sind bald abgeschlossen

Von Totgeburt ausgegangen

Alle Familienmitglieder – es gilt für alle die Unschuldsvermutung – sollen involviert gewesen sein. Die 17-jährige Mutter gibt an, von einer Totgeburt ausgegangen zu sein. Zu den Kopfverletzungen sei es gekommen, weil das Kind ihr auf dem Weg zum Ablageort aus der Hand gerutscht sei, so ihre Erklärung.