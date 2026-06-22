Pflege-Streit: ÖVP fordert Rücktritt von Scheemann

Besonders brisant für die ÖVP ist ein Gesprächsprotokoll aus dem Jahr 2022: Demnach soll ein Vertreter der Landesholding erklärt haben, sollte die Betreiberin nicht ans Land, sondern an einen Privaten verkaufen, würde dieser keine Tagsatzvereinbarung erhalten. „Das ist kein Verkauf auf Augenhöhe, sondern eine Drohkulisse“, sagte Strobl. Tagsätze dürften nicht als Druckmittel eingesetzt werden. Doskozil müsse „für Ordnung sorgen“ und Schneemann abberufen.