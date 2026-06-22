Brutale Attacke mit Glasflasche in Wiener Park

Ein Streit zwischen zwei Männern im Obdachlosenmilieu ist am Sonntagabend in einem Park in Wien-Alsergrund brutal eskaliert. Ein 33-Jähriger wurde festgenommen.
Laut Polizei schlug der Tatverdächtige seinem Kontrahenten zunächst eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend verletzte er das Opfer mit der zerbrochenen Flasche im Gesicht. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.
Angreifer festgenommen
Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.
Laut Polizei waren beide Männer stark alkoholisiert. Der 33-Jährige zeigte sich bereits geständig. Warum der Streit eskalierte, ist derzeit noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.
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