Brutale Attacke mit Glasflasche in Wiener Park

Laut Polizei waren beide Männer stark alkoholisiert. Der 33-Jährige zeigte sich bereits geständig. Warum der Streit eskalierte, ist derzeit noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.