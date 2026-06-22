Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verdächtiger geständig

Brutale Attacke mit Glasflasche in Wiener Park

Wien
22.06.2026 13:29
Symbolbild
Symbolbild(Bild: LPD Wien)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Streit zwischen zwei Männern im Obdachlosenmilieu ist am Sonntagabend in einem Park in Wien-Alsergrund brutal eskaliert. Ein 33-Jähriger wurde festgenommen.

0 Kommentare

Laut Polizei schlug der Tatverdächtige seinem Kontrahenten zunächst eine Glasflasche auf den Kopf. Anschließend verletzte er das Opfer mit der zerbrochenen Flasche im Gesicht. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Angreifer festgenommen
Die Berufsrettung Wien versorgte den Verletzten notfallmedizinisch und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Angreifer wurde von der Polizei festgenommen.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
31-Jähriger in Haft
Millionenschaden durch Installateur-Betrug in Wien
22.06.2026

Laut Polizei waren beide Männer stark alkoholisiert. Der 33-Jährige zeigte sich bereits geständig. Warum der Streit eskalierte, ist derzeit noch unklar. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht. Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
22.06.2026 13:29
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
23° / 32°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
23° / 32°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
22° / 31°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
22° / 31°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
22° / 32°
Symbol wolkig

krone.tv

Angriff in der Karibik
US-Militär sprengt erneut Drogenboot in die Luft
Der Hochschulalltag wird sich für alle verändern. (Symbolbild)
Wissenschaftsregionen
Nach Protesten will Ministerin jetzt Uni-Reformen
Der Wert beläuft sich auf rund 500 Mio. Euro.
2,7 Tonnen
Größter Kokain-Fund aller Zeiten in Australien
In dieser Schule leiden etliche Schüler unter der enormen Hitze in den Klassenzimmern.
Krone Plus Logo
Und niemand tut was
Schule als Ofen: Hier schmoren Kinder bei 37 Grad!
Gegen 3.30 Uhr schlug das maskierte Trio zu.
Großfahndung ausgelöst
Mit Pkw gegen Auslage: Räuber plünderten Juwelier
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Verheerender Großbrand in Urlaubsparadies
133.430 mal gelesen
Riesige Rauchwolken an der Küste der Dominikanischen Repubik
Wirtschaft
Ab dieser Pension liegen Sie über dem Durchschnitt
115.099 mal gelesen
Krone Plus Logo
Ab wann gehöre ich mit meiner Rente zur oberen Hälfte?
Innenpolitik
Toleranzfrist beim Pickerl soll gestrichen werden
112.401 mal gelesen
Unbeliebter Termin: die Pickerlüberprüfung
Innenpolitik
Kickl bei Fest: „FPÖ geht es so gut wie noch nie“
1586 mal kommentiert
Herbert Kickl ließ sich zuerst in der Hofburg mit seinen Parteigenossen feiern, bevor es ...
Innenpolitik
Pickerl-Reform: Darum fällt die Toleranzfrist
1219 mal kommentiert
Bald müssen Autofahrer beim Pickerl-Termin sehr genau sein!
Österreich
Jetzt nähert sich Österreich der 40-Grad-Marke!
1093 mal kommentiert
Bereits am Wochenende sorgt die Hitze für ordentliches Schwitzen. Aufnahmen vom Sonntagvormittag ...
Mehr Wien
Verdächtiger geständig
Brutale Attacke mit Glasflasche in Wiener Park
Spur führt ins Spital
Abgetrennte Fingerkuppe wird Täter zum Verhängnis
31-Jähriger in Haft
Millionenschaden durch Installateur-Betrug in Wien
Mensch von nebenan
So viel zahlen Paare für Luxushochzeiten in Wien
Sommernachtskonzert
Riesenerfolg für eine brillante Orchesterparade
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf