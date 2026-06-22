So will die NASA ihr Observatorium „Swift“ retten

Verläuft alles nach Plan, dann könnte „Swift“ – das im Februar von der NASA in einen Energiesparmodus versetzt wurde – bereits im Herbst dieses Jahres wieder seine wissenschaftlichen Aufgaben aufnehmen, heißt es. Klappt das Anheben in einen höheren Orbit, dann kann das Observatorium noch weitere fünf oder mehr Jahre im Weltraum aktiv sein.

Das Raumfahrzeug „Link“ wird sich nach erfolgreicher Mission abkoppeln und gezielt aus der Umlaufbahn gebracht werden. Er soll dann absichtlich in die Erdatmosphäre manöviriert werden und in dieser verglühen.