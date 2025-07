Airbnb in Wien seit einem Jahr gebremst unterwegs

In der Bundeshauptstadt trat vor exakt einem Jahr, am 1. Juli 2024, eine Bauordnungsnovelle in Kraft, welche die gewerbliche Nutzung von Airbnb in Wohnzonen komplett verbietet; in Nicht-Wohnzonen ist diese auf 90 Tage pro Jahr beschränkt. Homesharing, also das private Vermieten des eigenen Zuhauses, ist überall erlaubt. „Wir begrüßen, dass Homesharing weiterhin möglich ist“, so Madeker.