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In Pinkafeld

Gas statt Bremse: Mit Vollgas in den Zaun

Burgenland
21.06.2026 15:47
Glück im Unglück: Weder die Lenkerin noch andere Personen wurden verletzt.
Glück im Unglück: Weder die Lenkerin noch andere Personen wurden verletzt.(Bild: FF Pinkafeld)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Schreckmoment für eine ältere Autofahrerin in Pinkafeld. Sie dürfte Brems- und Gaspedal verwechselt haben.

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Mitten im Garten eines Einfamilienhauses endete am Samstag eine Ausfahrt in Pinkafeld. Eine ältere Lenkerin wollte mit ihrem erst kürzlich angeschafften Pkw aus ihrer Garage in der Dr.-Adolf-Schärf-Straße ausfahren, als es zu dem folgenschweren Missgeschick kam.

Gas und Bremse verwechselt
Die Frau dürfte Gaspedal und Bremse verwechselt haben. Der Wagen beschleunigte schnell, querte die Fahrbahn und durchbrach den Gartenzaun sowie eine Gebüschreihe des gegenüberliegenden Grundstücks. Erst mitten im Garten der Nachbarn kam das Fahrzeug schließlich zum Stillstand.

Die Feuerwehr barg das Auto mit einem Kran.
Die Feuerwehr barg das Auto mit einem Kran.(Bild: FF Pinkafeld)

Nur der Zufall verhinderte Schlimmeres: Weder auf der Straße noch im Garten der Nachbarn befanden sich zum Zeitpunkt des unglücklichen Unfalls Personen. Die Lenkerin blieb ebenso unverletzt.

18 Einsatzkräfte am Unfallort
Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Nach der Absicherung des Bereiches wurde das Fahrzeug mithilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeuges aus dem Garten gehoben und anschließend abtransportiert. Fahrtüchtig war der Pkw nach dem Crash übrigens nicht mehr.

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