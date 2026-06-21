Gas statt Bremse: Mit Vollgas in den Zaun

18 Einsatzkräfte am Unfallort

Die Stadtfeuerwehr Pinkafeld rückte mit fünf Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Nach der Absicherung des Bereiches wurde das Fahrzeug mithilfe des Krans des schweren Rüstfahrzeuges aus dem Garten gehoben und anschließend abtransportiert. Fahrtüchtig war der Pkw nach dem Crash übrigens nicht mehr.