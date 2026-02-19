Vorteilswelt
Mehrere Festnahmen

Babymord an Grenze: Mutter ist erst 17 Jahre alt

Burgenland
19.02.2026 10:25
Porträt von Christoph Budin
Porträt von Christine Steinmetz
Von Christoph Budin und Christine Steinmetz

Der Fall schockte das Land: Im Jänner wurde beim Grenzübergang Nickelsdorf im Burgenland ein totes Neugeborenes entdeckt. Zurückgelassen in einer Sporttasche, diese abgestellt neben einem Mistkübel. Nun ist das Drama geklärt – es gab vier Festnahmen, darunter die Mutter des Kindes. Schreckliches Detail: Sie ist erst 17 Jahre alt.

Auf einer Kameraaufnahme war laut „Krone“-Informationen zu sehen, wie eine Verdächtige Ende Jänner mit einer schwarzen Tasche aus einem Bus aus Rumänien ausstieg, in Richtung eines toten Kamerawinkels ging und das Baby in der Tasche ablegte.

Spur nach Rumänien
Der Säugling wurde erschlagen und bei eisigen Temperaturen wie Müll abgelegt. Reisende entdeckten die Tasche und das tote Baby einige Stunden später. Die eingeleiteten Mordermittlungen liefen daraufhin auf Hochtouren, so wurde auch fieberhaft nach dem Reisebus gesucht. Die Spur führte nach Rumänien. 

Nun der Ermittlungserfolg der Mordgruppe des LKA Burgenland und der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der internationalen Polizeibehörde Interpol: Wie die „Krone“ am Donnerstag erfuhr, konnte die Mutter des Säuglings ausgeforscht werden. Sie ist erst 17 Jahre alt. Die junge Rumänin wurde bereits festgenommen, ebenso zwei weitere Frauen und ein Mann, die dem Mädchen geholfen hatten.

An der burgenländischen Grenze wurde das tote Neugeborene gefunden (Symbolbild).
An der burgenländischen Grenze wurde das tote Neugeborene gefunden (Symbolbild).

Verdächtige in Übergabehaft
Zu den Festnahmen kam es in den vergangenen Tagen in Rumänien sowie in Deutschland. Die vier Verdächtigen befinden sich derzeit in Übergabehaft. Sie sollen nach Österreich überstellt werden.

Burgenland
19.02.2026 10:25
