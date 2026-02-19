Babymord an Grenze: Mutter ist erst 17 Jahre alt

Nun der Ermittlungserfolg der Mordgruppe des LKA Burgenland und der Staatsanwaltschaft in Zusammenarbeit mit der internationalen Polizeibehörde Interpol: Wie die „Krone“ am Donnerstag erfuhr, konnte die Mutter des Säuglings ausgeforscht werden. Sie ist erst 17 Jahre alt. Die junge Rumänin wurde bereits festgenommen, ebenso zwei weitere Frauen und ein Mann, die dem Mädchen geholfen hatten.