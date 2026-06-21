Panische Angst vor der Prüfungsangst

„Ich bin ein armer Teufel – und ich bedanke mich!“

Der Rumäne, der sich in der Rolle des „armen Teufels“ gefällt, wird zu nicht rechtskräftigen drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Er gelobt Besserung und möchte den Führerschein nun auf redlichem Wege machen. Mit der Waschmaschine und den Liegestätten hat sich ein Zivilgericht zu beschäftigen. „Ich bedanke mich“, sagt der 57-Jährige, der hoch und heilig verspricht, die 250 Euro Prozesskosten ans Eisenstädter Gericht zu überweisen.