Teleskop macht Fotos von interstellarem Komet

Komet ist keine Gefahr für die Erde

3I/ATLAS wurde erstmals am 1. Juli mit einem speziellen Teleskop in Chile – dem Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) – gesichtet, als es etwa 670 Millionen Kilometer von unserer Sonne entfernt war. Eine Gefahr für die Erde ist der Komet nicht. „Am sonnennächsten Punkt wird es in der Nähe der Mars-Umlaufbahn sein, also vollkommen sicher und weit weg“, beruhigte Astronom Rainer Kresken vom Planetary Defence Office der europäischen Raumfahrtbehörde ESA in Darmstadt, nach einer allerersten Sichtung des interstellaren Besuchers.