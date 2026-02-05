„Webb“-Teleskop entdeckt bislang fernste Galaxie

„Kluft zwischen Theorie und Beobachtung“

Die Urzeit-Galaxie scheint zudem ihre Umgebung von urzeitlichem Wasserstoffgas befreit zu haben – eine unerwartete Entdeckung, berichten die Forscher, da das frühe Universum mit neutralem Wasserstoff gefüllt war. „Es gibt eine wachsende Kluft zwischen Theorie und Beobachtung in Bezug auf das frühe Universum, was spannende Fragen aufwirft, die es in Zukunft zu erforschen gilt“, so die Astronomen.