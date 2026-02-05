Vorteilswelt
„Anders als gedacht“

„Webb“-Teleskop entdeckt bislang fernste Galaxie

Wissen
05.02.2026 08:33
Die Galaxie MoM-z14 existierte bereits rund 280 Millionen Jahre nach dem Urknall.
Die Galaxie MoM-z14 existierte bereits rund 280 Millionen Jahre nach dem Urknall.(Bild: © NASA/ESA/CSA, STScI, Rohan Naidu (MIT); Joseph DePasquale (STScI))
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Mithilfe des „James-Webb“-Weltraumteleskops haben Astronomen die am weitesten entfernte derzeit bekannte Galaxie entdeckt. „Sie sieht ganz anders aus, als wir vorhergesagt hatten“, berichten die Forscher.

0 Kommentare

Die Entdeckung basiert auf Daten, die das „James Webb Space Telescope“ (JWST) im April 2025 gesammelt und zur Erde gefunkt hat. Die Galaxie mit dem wissenschaftlichen Namen MoM-z14 existierte bereits 280 Millionen Jahre nach dem Urknall. Sie biete einen Blick in die sogenannte kosmische Morgendämmerung, eine Ära, in der sich die ersten Sterne und Galaxien bildeten.

Das Licht der nun entdeckten Urzeit-Galaxie war etwa 13,5 Milliarden Jahre unterwegs, um die Erde zu erreichen. Was die Forscher überraschte, ist der Umstand, dass Mom-z14 leuchtstärker, relativ massearm, aber deutlich stickstoffreicher ist, als erwartet.

Was die bestehenden Theorien über die Geschwindigkeit der Stern- und Galaxienbildung in Frage stelle, berichten die Wissenschaftler. Besonders überraschend haben sie die hohen Stickstoffwerte, die darauf hindeuten würden, dass massive Sterne schneller entstanden sind als man bis dato angenommen hat.

Lesen Sie auch:
Die Galaxie CDG-2 (rot markiert gehört zu den lichtschwächsten bekannten Galaxien.
Nahezu unsichtbar
„Dunkle Galaxie“ im Perseushaufen entdeckt
20.06.2025
Milchstraßen-Zwilling
Bahnbrechender Fund stellt Galaxienbildung infrage
20.04.2025

„Kluft zwischen Theorie und Beobachtung“
Die Urzeit-Galaxie scheint zudem ihre Umgebung von urzeitlichem Wasserstoffgas befreit zu haben – eine unerwartete Entdeckung, berichten die Forscher, da das frühe Universum mit neutralem Wasserstoff gefüllt war. „Es gibt eine wachsende Kluft zwischen Theorie und Beobachtung in Bezug auf das frühe Universum, was spannende Fragen aufwirft, die es in Zukunft zu erforschen gilt“, so die Astronomen.

„Mit ,Webb‘ können wir weiter sehen als jemals zuvor, und es sieht ganz anders aus, als wir vorhergesagt hatten, was sowohl herausfordernd als auch spannend ist“, wird Rohan Naidu vom Kavli vom Institute for Astrophysics and Space Research am Massachusetts Institute of Technology (MIT) auf der Website der US-Raumfahrtbehörde NASA zitiert.

Das „Webb“-Teleskop befindet sich mehr als eineinhalb Millionen Kilometer von unserer Erde ...
Das „Webb“-Teleskop befindet sich mehr als eineinhalb Millionen Kilometer von unserer Erde entfernt.(Bild: Northrop Grumman)

Teleskop 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt
Das auch mit österreichischer Beteiligung gebaute „James Webb Space Telescope“ (siehe Bild oben) war im Dezember 2021 nach jahrzehntelangen Vorbereitungen und einiger Verspätung ins All gebracht worden. Es befindet sich mehr als eineinhalb Millionen Kilometer von unserer Erde entfernt.

Das JWST erforscht die Frühzeit des Kosmos, nur einige Hundert Millionen Jahre nach dem Urknall vor etwa rund 13,8 Milliarden Jahren. Astronomen versprechen sich von den vom Observatorium im Weltall geschickten Daten Rückschlüsse auf die Bildung der ersten Sterne und Galaxien. Außerdem sucht das Teleskop den Himmel nach Exoplaneten ab.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Mehr Wissen
„Anders als gedacht“
„Webb“-Teleskop entdeckt bislang fernste Galaxie
„Groß wie Schulbus“
Forscher filmen seltene Riesen-Qualle in Tiefsee
Vor Italiens Küste
Polizei macht überraschenden Fund am Meeresboden
Erschreckende Studie
Diese Lebensmittel sind die neuen Zigaretten
Mission verschoben
NASA-Mondflug schon wieder in der Warteschleife
