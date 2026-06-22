Wegen Hitze: Frankreich verhängt Alkoholverbot

RK-Chefarzt warnt vor hohem Alkoholkonsum

In Österreich hat uns die Hitze ebenfalls im Griff. Auch Wolfgang Schreiber, Chefarzt vom Roten Kreuz, warnte in einem Gespräch mit der APA daher vor exzessivem Alkoholkonsum. Denn sowohl hohe Temperaturen als auch Alkohol führen zu vermehrtem Flüssigkeitsverlust. „Wenn man viel Alkohol trinkt, muss man viel Harn lassen.“ Durch die hohen Temperaturen schwitzt der Körper zudem – eigentlich „ein sinnvoller Kühlmechanismus für den Organismus“. Beides führe aber zu einem verstärkten Flüssigkeitsverlust und dadurch zu einem höheren Risiko der Austrocknung.