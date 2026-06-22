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Wegen Hitze: Frankreich verhängt Alkoholverbot

Ausland
22.06.2026 13:30
Alkoholkonsum kann bei den hohen Temperaturen gefährliche Folgen haben.
Alkoholkonsum kann bei den hohen Temperaturen gefährliche Folgen haben.(Bild: pavelkant - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Hitze hat Österreich fest im Griff – zum Wochenende erwarten uns fast 40 Grad. Besonders der Konsum von Alkohol kann bei diesen Temperaturen verheerende Folgen haben. Nicht nur hierzulande ist das ein Problem: In Frankreich gilt bereits ein Alkoholverbot wegen der Hitze.

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Der französische Wetterdienst „Météo France“ verhängte in Frankreich zuletzt die höchste Hitze-Warnstufe Rot. In der Hauptstadt Paris werden am Montag bis zu 38 Grad erwartet. Daraufhin erließ die französische Regierung ein Verbot für Alkoholkonsum im öffentlichen Raum.

Musikfest war einer der Anlässe für Verbot
Durch das Alkoholverbot sollen Rettungskräfte entlastet werden. Anlass zu der Regelung war unter anderem die „Fête de la Musique“ (Fest der Musik), die am Sonntag stattfand. Weil sich dabei besonders viele Menschen draußen aufhielten, wollte man besonders von der Hitze betroffene Personen schützen.

Jugendliche verwandeln Kanal in Swimming-Pool
Alkohol könne, kombiniert mit der Hitze, besonders schwerwiegende Folgen für die Gesundheit haben, erklärte die Regierung. Einzelne Departments untersagen nicht nur den Verkauf und das Angebot auf Restaurant-Terrassen, sondern schlicht den Konsum, wie der „Standard“ berichtete. Besonders im Auge haben Behörden in dieser Hinsicht ein Ausgehviertel am Kanal Saint-Martin. Aufgrund der hohen Temperaturen haben besonders Jugendliche den Kanal in ein Schwimmbecken verwandelt und springen von den Schleusen.

Macron weist auf Betroffene hin
Am Montag blieben in Frankreich zudem 845 Schulen wegen der Rekordtemperaturen geschlossen. Präsident Emmanuel Macron rief auf der Plattform „X“ dazu auf, besonders auf ältere Menschen, Kinder und alleinstehende Personen zu achten.

RK-Chefarzt warnt vor hohem Alkoholkonsum
In Österreich hat uns die Hitze ebenfalls im Griff. Auch Wolfgang Schreiber, Chefarzt vom Roten Kreuz, warnte in einem Gespräch mit der APA daher vor exzessivem Alkoholkonsum. Denn sowohl hohe Temperaturen als auch Alkohol führen zu vermehrtem Flüssigkeitsverlust. „Wenn man viel Alkohol trinkt, muss man viel Harn lassen.“ Durch die hohen Temperaturen schwitzt der Körper zudem – eigentlich „ein sinnvoller Kühlmechanismus für den Organismus“. Beides führe aber zu einem verstärkten Flüssigkeitsverlust und dadurch zu einem höheren Risiko der Austrocknung.

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Vorsicht bei WM-Public-Viewing
Es sei also notwendig, mehr Wasser zu trinken, um das Gleichgewicht beim Flüssigkeitshaushalt aufrechtzuerhalten. Das könnte besonders angesichts des bevorstehenden Fußball-WM-Spiels von Österreich gegen Argentinien wichtig sein, das viele wohl im Gastgarten verfolgen werden.

Besonders Kinder und alte Menschen von Hitze betroffen
Ganz allgemein erinnerte der Mediziner daran, bei Hitze auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr zu achten. Auch sollte man zwischendurch kühle Orte aufsuchen und den Kopf vor direkter Sonnenstrahlung schützen. Besonders gefährlich sei Hitze für vulnerable Gruppen – Kinder, Seniorinnen und Senioren sowie chronisch Kranke.

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