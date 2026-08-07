Mittelmeer erreicht immer wieder neue Höchstwerte

So wurden zum Beispiel auf den Inseln Sizilien und Sardinien sowie vor der Hafenstadt Civitavecchia bei Rom Wassertemperaturen von mehr als 30 Grad Celsius registriert. Das Ligurische Meer, das zwischen den Inseln (Korsika) und Elba (Italien) im Süden und Norditalien sowie Monaco im Norden liegt, ist traditionell aber eigentlich vergleichsweise kühl. „Nachdem wir lange gesagt haben, dass sich das Klima verändert, also dass der Wandel im Gange ist, müssen wir jetzt feststellen, dass der Wandel bereits da ist“, sagte Paola Tepsich, Forscherin der Stiftung Cima.