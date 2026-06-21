Hitze-Hölle! Public Viewing muss abgesagt werden

Heiß ist es aktuell zwar auch in weiten Teilen Österreichs, aber SO heiß wie in Madrid, wo das Public Viewing zum heißen Duell Spaniens gegen Saudi-Arabien bei der Fußball-Weltmeisterschaft wegen gesundheitsgefährdend hoher Temperaturen abgesagt werden muss, auch wieder nicht! Die angesagten 40 Grad Celsius ließen den Verantwortlichen in Spaniens Hauptstadt aber keine andere Wahl …