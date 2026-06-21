Hitze-Hölle! Public Viewing muss abgesagt werden

Heiß ist es aktuell zwar auch in weiten Teilen Österreichs, aber SO heiß wie in Madrid, wo das Public Viewing zum heißen Duell Spaniens gegen Saudi-Arabien bei der Fußball-Weltmeisterschaft wegen gesundheitsgefährdend hoher Temperaturen abgesagt werden muss, auch wieder nicht! Die angesagten 40 Grad Celsius ließen den Verantwortlichen in Spaniens Hauptstadt aber keine andere Wahl …
Eigentlich war ja geplant gewesen, das heutige Gruppe-H-Duell in der Fan-Zone auf der Plaza de Colón im Zentrum der Metropole ab 18 Uhr groß und vor allem gemeinsam abzufeiern.
Allein: Nach einer Warnung der nationalen Wetterbehörde AEMET entschlossen sich der Madrider Stadtrat und der Fußball-Verband RFEF dazu, die Hitze nicht auf leichte Schulter zu nehmen.
Ab in klimatisierte Innenräume
„Die Entscheidung wurde getroffen, um die Gesundheit der Besucher, des Veranstaltungspersonals und der unterstützenden Dienste, die an der Veranstaltung beteiligt sind, zu schützen“, hieß es in einer Stellungnahme aus dem Madrider Rathaus.
Es werde empfohlen, das Spiel der Spanier gegen Saudi-Arabien in klimatisierten Innenräumen zu verfolgen – eine andere Alternative ist aber natürlich auch der sportkrone-Liveticker …
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