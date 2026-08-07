Drei Festnahmen wegen Brandstiftung nahe Athen

Toter bei Bränden in Serbien

Derzeit kämpft auch der Balkan gegen Waldbrände. In Serbien ist am Donnerstag ein Mann ums Leben gekommen, der in seinem Dorf ein Feuer entfacht hatte, das er nicht mehr löschen konnte. Flammen fraßen sich in der Nähe von Wohnhäusern durch die bewaldeten Hügel. Die serbische Polizei appellierte an die Bevölkerung, die Warnungen erst zu nehmen. Der Tod des zündelnden Dorfbewohners sei die „schwerwiegendste Folge verantwortungslosen Verhaltens“.