Klepeisz: „Herausforderung, die ich haben wollte“

„Emotional. Sehr emotional sogar.“ Basketball-Ass Thomas Klepeisz gibt nach dem Abschied in der „Krone“ Einblick in seine Gefühlswelt. Einer unter Tränen, aber mit extrem vielen Glücksmomenten im Herzen. „Was ich dort erleben durfte, war einzigartig und bleibt unvergessen für mich.“
Der Güssinger wurde auf Social Media noch einmal kräftig abgefeiert, von Fans und (ehemaligen) Weggefährten gehuldigt wurde. „Mach’s gut Champ, Danke für alles!“ Das kann Tommy nur zurückgeben. „Ein Danke reicht kaum aus. Ich habe in Ulm viele Freunde gefunden, das war sprichwörtlich meine Heimat. Ich habe immer alles für den Klub gegeben. Es war dort sehr speziell für mich, ein schönes Kapitel meines Lebens.“
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