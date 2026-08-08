Klepeisz: „Herausforderung, die ich haben wollte“

Der Güssinger wurde auf Social Media noch einmal kräftig abgefeiert, von Fans und (ehemaligen) Weggefährten gehuldigt wurde. „Mach’s gut Champ, Danke für alles!“ Das kann Tommy nur zurückgeben. „Ein Danke reicht kaum aus. Ich habe in Ulm viele Freunde gefunden, das war sprichwörtlich meine Heimat. Ich habe immer alles für den Klub gegeben. Es war dort sehr speziell für mich, ein schönes Kapitel meines Lebens.“