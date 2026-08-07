Deutsche Bahn: Ermittlungen nach Sabotageversuch

Brandanschlag im Juli

Ermittler gehen von einem Sabotageversuch gegen die Deutsche Bahn aus und suchen nun nach Zeugen. Bereits im Juli hatte es bei Leverkusen einen mutmaßlichen Brandanschlag auf einen Kabelschacht der Bahn gegeben. Damals kam es zu Störungen im Zugverkehr. Ein politischer Hintergrund wurde nicht ausgeschlossen, berichtet n-tv.