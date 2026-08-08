Wienerin stieß vor 100 Jahren Rekord für Ewigkeit

„Die beste weibliche Athletin“

Nach der Aufnahme in die FSFI hatte man laut „Sport-Blatt“ „etwas Hals über Kopf“ den erstmaligen Städtekampf Brünn gegen Wien für den 8. August abgeschlossen. Über dieses Ereignis sind wir bestens informiert. Im Mittelunkt aller Berichte stand Lisl Perkaus, „die beste weibliche Athletin, die Wien hervorgebracht hat, die im Kugelstoßen mit der Fünf-Kilo-Kugel den Weltrekord mit einer Leistung von 9,80 Meter brechen konnte“ („Sport-Blatt“). In den meisten Berichten heißt es auch, dass Perkaus über 250 m einen zweiten Weltrekord mit der Zeit von 35,4 Sekunden aufstellte. Was nicht korrekt war, weil Vera Palmer (Gb) ein Jahr zuvor in London schon 33,8 gelaufen war. Mit dem 1-kg-Diskus erzielte Lisl Perkaus mit 32,53 zudem einen neuen ÖLV-Rekord. Aber die Sensation war ihr Weltrekord mit der 5-kg-Kugel…