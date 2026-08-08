Beim Spazieren am Kopf verletzt: „War echt blöd“

Knoll war beim Spazieren kurz unkonzentiert, schaute auf den Boden und stieß sich dann den Kopf an einem Balken. Eine Beule in der Mitte des Kopfes war die Folge. Die dann aber beim Training beim Eintauchen in das Wasser aufplatzte und mit drei Stichen genäht werden musste. So musste er danach bei jedem Sprung eine schwarze Badekappe tragen: „Das hat echt etwas genervt, aber sonst wäre es wohl wieder aufgegangen.“