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Bewaffneter Überfall

Dorotheum: Räuber ließ Beute im Geschäft zurück

Wien
07.08.2026 13:00
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Überfall auf eine Filiale des Dorotheums in Wien-Währing laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Wie berichtet, hatte sich der Täter am Donnerstagnachmittag nicht mehr in dem Geschäft befunden, als die Polizei die Räume durchsuchte. Auch die Beute hatte der Räuber zurückgelassen.

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Mittlerweile wurden vier Mitarbeiter der Filiale von der Polizei befragt, die zum Zeitpunkt der Tat vor Ort waren. „Hinsichtlich der Beschreibung des Verdächtigen stimmen die bisherigen Angaben der Zeugen überein“, erklärte Polizeisprecherin Irina Steirer.

„Am Tatort wurde die mutmaßliche Beute des Tatverdächtigen aufgefunden“, sagte die Sprecherin. Was der Mann konkret zurückließ, blieb vorerst unklar. Die Sicherung und Auswertung der Spuren vor Ort läuft noch. Wie Steirer erklärte, seien auch Videoaufnahmen aus dem Geschäft vorhanden. 

Personal konnte flüchten, auch der Täter
Wie sich die Tat genau abspielte, ist ebenfalls noch unklar. „Wer den Alarm letztlich ausgelöst hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es weiter. Das Personal war nach dem Überfallsalarm geflüchtet, später offenbar auch der bis dato unbekannte Mann.

Der Überfall auf die Dorotheum-Filiale hatte ein Großaufgebot der Einsatzkräfte zur Folge.
Der Überfall auf die Dorotheum-Filiale hatte ein Großaufgebot der Einsatzkräfte zur Folge.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER, Krone KREATIV)

Zum Überfall war es, wie berichtet, kurz nach 15 Uhr in der Währinger Straße gekommen. Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab und forderte die Menschen auf, die angrenzenden Geschäftslokale vorübergehend zu verlassen. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften, auch der Spezialeinheiten, rückte an. 

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Schließlich erfolgte eine koordinierte Durchsuchung durch die Direktion Spezialeinheiten/Einsatzkommando Cobra mit Unterstützung eines Diensthundes, erläuterte Steirer. Der Verdacht, dass sich der Täter noch in dem Geschäft aufhalten könnte, bestätigte sich nach einem stundenlangen Großeinsatz nicht. Der Einsatz wurde gegen 19 Uhr beendet. Verletzt wurde niemand.

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