Dorotheum: Räuber ließ Beute im Geschäft zurück

Personal konnte flüchten, auch der Täter

Wie sich die Tat genau abspielte, ist ebenfalls noch unklar. „Wer den Alarm letztlich ausgelöst hat, ist noch Gegenstand der Ermittlungen“, hieß es weiter. Das Personal war nach dem Überfallsalarm geflüchtet, später offenbar auch der bis dato unbekannte Mann.