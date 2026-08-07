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„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
07.08.2026 13:00
Lucky, zahlreiche Achatschnecken und Barbossa warten noch auf Lebensplätze.
Lucky, zahlreiche Achatschnecken und Barbossa warten noch auf Lebensplätze.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz)
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Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

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Nelly – die Aktive
(Bild: Tierheim Linz)

Trotz ihrer neun Lebensjahre steckt die zierliche Amstaff-Hündin Nelly noch voller Energie. Sie ist außerdem sehr klug, lernfreudig und hat große Freude daran, mit ihren Besitzern aktiv zu sein. Es werden rasseerfahrene Menschen gesucht, die ihr klare Strukturen, ausreichend Beschäftigung und ein ruhiges Umfeld bieten.Tel.: 0732/247887.

Mümmel – der Gesellige
(Bild: Tierheim Linz)

Das männliche Löwenkopfkaninchen Mümmel (1 Jahr) wird in ein artgerechtes Zuhause vermittelt. Weil das Kaninchen sehr gesellig ist, wünscht es sich im neuen Gehege eine Partnerin an seiner Seite. 
Tel.: 0732/247887.

Bambina – die Schüchterne
(Bild: Tierheim Linz)

Als sehr zurückhaltend gilt die weibliche Samtpfote Bambina. Ihre neuen Besitzer sollten Verständnis für ihre schüchterne Art haben und ihr ausreichend Zeit zum Ankommen geben. Weil sie sehr sozial ist, sollte sie nicht als Einzelkatze gehalten werden. Nach einer längeren Einwöhnungszeit kann Bambina langsam auch an Freigang gewöhnt werden. 
Tel.: 0732/247887.

Lucky – der Freundliche
(Bild: Tierheim Linz)

Lucky (11 Jahre) ist ein freundlicher Mischlingsrüde, der im Tierheim bereits große Fortschritte gemacht hat. In ruhiger Umgebung zeigt er sich gut verträglich mit Artgenossen, neue Situationen verunsichern ihn teilweise aber noch sehr. Deshalb wird ein ruhiges Zuhause ohne Kinder, Katzen oder Kleintiere gesucht. Tel.: 0732/247887.

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Barbossa – der Teamplayer 
(Bild: Tierheim Linz)

Barbossa (2 Jahre) zeigt sich zu Beginn etwas schüchtern, fasst bei ruhigen Menschen aber rasch Vertrauen. Er schätzt die Anwesenheit von Artgenossen sehr, weshalb er entweder gemeinsam mit einer anderen Katze oder zu einer bereits vorhandenen vermittelt wird. Im neuen Zuhause sollte es Freigang geben und es sollten wenn möglich keine Kleinkinder vorhanden sein. Tel.: 0732/247887.

Achatschnecken – Schleimige Weggefährten
(Bild: Tierheim Linz)

Zahlreiche Achatschnecken warten im Linzer Tierheim noch auf Abnahme in ein artgerechtes Terrarium. Diese großen Schnecken sind sehr faszinierend und werden je nach Konstellation gemeinsam oder in passende Gruppen vermittelt. Tel.: 0732/247887.

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