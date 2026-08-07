„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Barbossa (2 Jahre) zeigt sich zu Beginn etwas schüchtern, fasst bei ruhigen Menschen aber rasch Vertrauen. Er schätzt die Anwesenheit von Artgenossen sehr, weshalb er entweder gemeinsam mit einer anderen Katze oder zu einer bereits vorhandenen vermittelt wird. Im neuen Zuhause sollte es Freigang geben und es sollten wenn möglich keine Kleinkinder vorhanden sein. Tel.: 0732/247887.