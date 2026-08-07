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Nordkorea empfiehlt Hundefleisch gegen die Hitze

Ausland
07.08.2026 13:32
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Nordkorea gibt es Tipps gegen die Hitze, die so manchen auf den Magen schlagen könnten: In Staatsmedien wird bei Temperaturen von bis zu 40 Grad Hundefleischsuppe und Ginsengbrühe empfohlen. Auch das isolierte Land ächzt gerade unter einer Hitzewelle.

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Die staatliche Nachrichtenagentur KCNA empfahl zudem eine traditionelle Samgyetang-Suppe, die mit Hühnchen und kräftigendem Ginseng zubereitet wird.

Motto: Heiße Zeiten, heiße Speisen
KCNA pries vor allem die „unvergleichliche medizinische Wirkung“ von Ginseng aus der Grenzstadt Kaesong und führte dies auf die „besondere Boden- und Wasserqualität sowie die einzigartige Anbaumethode“ der Region zurück. „Das koreanische Volk betrachtet es als gesundheitsfördernden Brauch, in der heißesten Zeit des Sommers heiße Speisen zuzubereiten“, schrieb die staatliche Nachrichtenagentur.

Solche Empfehlungen stehen im Gegensatz zu Traditionen in anderen Teilen Asiens. Dort zählt Wintermelonensuppe zu den bevorzugten Sommergerichten. Hundefleisch galt früher auch in Südkorea als sommerliche Delikatesse. Im Februar kommenden Jahres tritt in dem Land ein Hundefleisch-Verbot in Kraft.

In Nordkora gilt Hundefleisch als Delikatesse – die Staatsmedien empfehlen während eines heißen ...
In Nordkora gilt Hundefleisch als Delikatesse – die Staatsmedien empfehlen während eines heißen Sommers, dieses als Suppe zuzubereiten.(Bild: 지흔 신 - stock.adobe.com)
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Neue Temperaturrekorde gemessen
Die koreanische Halbinsel ächzt derzeit unter einem heißen Sommer. In der vergangenen Woche wurden an drei Tagen neue Temperaturrekorde gemessen, die am Sonntag mit 42,5 Grad ihren Höhepunkt erreichten.

In Nordkorea berichteten die Staatsmedien von Temperaturen von bis zu 40 Grad. Experten zufolge ist das international isolierte Land schlecht für Hitzewellen gerüstet. Mehr als 40 Prozent der 26 Millionen Einwohner Nordkoreas leiden dem Welternährungsprogramm zufolge an Unterernährung und haben Schwierigkeiten bei der Lebensmittelversorgung.

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