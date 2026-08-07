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Erleben Sie den Auftakt der Global Champions Tour!

Wien
07.08.2026 13:10
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Hugo Kogelnig war bereits 2025 in der U25-Tour der LGCT Vienna siegreich und ist auch 2026 im ...
Hugo Kogelnig war bereits 2025 in der U25-Tour der LGCT Vienna siegreich und ist auch 2026 im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn am Start.(Bild: Stefano Grasso/LGCT)

Die letzte Chance, die Weltelite des Pferdesports bei der Longines Global Champions Tour Vienna live zu erleben: Für den Eröffnungstag am Donnerstag, 24. September, sind noch Tickets erhältlich. Für Samstag und Sonntag sind die Karten nahezu vergriffen. Jetzt BonusCard-Vorteil im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern und Gewinnchance sichern! 

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Der Auftakt verspricht gleich mehrere Höhepunkte. Die Spanische Hofreitschule eröffnet das Turnier mit einer eindrucksvollen Vorführung. Anschließend geben Olympiasieger, Weltmeister und internationale Top-Springreiter beim Warm-up zum CSI5* einen ersten Einblick in ihre Vorbereitung auf die kommenden Bewerbe.

Erstmals ist außerdem internationaler Dressursport auf CDI4*-Niveau Teil der Veranstaltung. Bei einer öffentlichen Dressur-Training-Session erhalten Besucher einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und erleben hautnah, wie sich die Weltelite auf ihre Starts vorbereitet.

(Bild: Christian Husar)

„Der Donnerstag bildet den Auftakt unserer Veranstaltung. Für viele Besucherinnen und Besucher ist es besonders spannend, die ersten Bewerbe zu erleben und zu sehen, wie sich die Weltelite auf die kommenden Tage vorbereitet. Gleichzeitig freuen wir uns heuer ganz besonders auf die Premiere der internationalen Dressur und auf die Eröffnung durch die Spanische Hofreitschule“, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima.

Exklusiver Bonus für Donnerstag-Gäste
Als besonderes Extra nehmen alle Käufer eines Donnerstag-Tickets automatisch an der Verlosung einer exklusiven MEHR LEBEN CSIU25-Experience powered by Finanzfuchsgruppe teil. Verlost wird auf Instagram ein VIP-Erlebnis für zwei Personen inklusive Meet & Greet mit den U25-Sportler:innen, exklusiven Einblicken hinter die Kulissen – von der Parcoursbesichtigung über die Vorbereitung am Abreiteplatz bis zur Kiss & Cry Area – sowie einem Upgrade auf VIP-Tickets.

Tickets sind im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich.

Ermäßigung mit der Krone BonusCard
Sichern Sie sich Ihre Tickets für die Longines Global Champions Tour of Vienna 
(Bild: LGCT Vienna)

Die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn findet von24. bis 27. September 2026 statt. Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen.

Donnerstag, 24. September 2026

  • Showprogramm der Spanischen Hofreitschule
  • Dressur Training Session
  • automatische Teilnahme an der Verlosung einer exklusiven MEHR LEBEN CSIU25-Experience powered by Finanzfuchsgruppe

Freitag, 25. September 2026

  • Dressur Grand Prix
  • Global Champions League (Team-Bewerb)
  • Internationaler Springsport

Samstag, 26. September 2026

  • Dressur Freestyle (Kür)
  • Vorführungen der Spanischen Hofreitschule
  • Working Equitation
  • Internationaler Springsport

Sonntag, 27. September 2026

  • Longines Global Champions Tour Grand Prix von Wien mit Stechen
  • Internationale Spitzenreiter im Finale
  • Siegerzeremonie mit Star-Tenor Paolo Scariano und 100-köpfigem Kinderchor

Tickets jetzt sichern im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at 

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