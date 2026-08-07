Erleben Sie den Auftakt der Global Champions Tour!

„Der Donnerstag bildet den Auftakt unserer Veranstaltung. Für viele Besucherinnen und Besucher ist es besonders spannend, die ersten Bewerbe zu erleben und zu sehen, wie sich die Weltelite auf die kommenden Tage vorbereitet. Gleichzeitig freuen wir uns heuer ganz besonders auf die Premiere der internationalen Dressur und auf die Eröffnung durch die Spanische Hofreitschule“, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima.