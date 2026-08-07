Erleben Sie den Auftakt der Global Champions Tour!

Die letzte Chance, die Weltelite des Pferdesports bei der Longines Global Champions Tour Vienna live zu erleben: Für den Eröffnungstag am Donnerstag, 24. September, sind noch Tickets erhältlich. Für Samstag und Sonntag sind die Karten nahezu vergriffen. Jetzt BonusCard-Vorteil im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at sichern und Gewinnchance sichern!
Der Auftakt verspricht gleich mehrere Höhepunkte. Die Spanische Hofreitschule eröffnet das Turnier mit einer eindrucksvollen Vorführung. Anschließend geben Olympiasieger, Weltmeister und internationale Top-Springreiter beim Warm-up zum CSI5* einen ersten Einblick in ihre Vorbereitung auf die kommenden Bewerbe.
Erstmals ist außerdem internationaler Dressursport auf CDI4*-Niveau Teil der Veranstaltung. Bei einer öffentlichen Dressur-Training-Session erhalten Besucher einen exklusiven Blick hinter die Kulissen und erleben hautnah, wie sich die Weltelite auf ihre Starts vorbereitet.
„Der Donnerstag bildet den Auftakt unserer Veranstaltung. Für viele Besucherinnen und Besucher ist es besonders spannend, die ersten Bewerbe zu erleben und zu sehen, wie sich die Weltelite auf die kommenden Tage vorbereitet. Gleichzeitig freuen wir uns heuer ganz besonders auf die Premiere der internationalen Dressur und auf die Eröffnung durch die Spanische Hofreitschule“, sagt Co-Veranstalterin Sonja Klima.
Exklusiver Bonus für Donnerstag-Gäste
Als besonderes Extra nehmen alle Käufer eines Donnerstag-Tickets automatisch an der Verlosung einer exklusiven MEHR LEBEN CSIU25-Experience powered by Finanzfuchsgruppe teil. Verlost wird auf Instagram ein VIP-Erlebnis für zwei Personen inklusive Meet & Greet mit den U25-Sportler:innen, exklusiven Einblicken hinter die Kulissen – von der Parcoursbesichtigung über die Vorbereitung am Abreiteplatz bis zur Kiss & Cry Area – sowie einem Upgrade auf VIP-Tickets.
Tickets sind im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at erhältlich.
Die Longines Global Champions Tour Vienna im Ehrenhof von Schloss Schönbrunn findet von24. bis 27. September 2026 statt. Die Besucher dürfen sich auf ein vielfältiges Rahmenprogramm freuen.
Donnerstag, 24. September 2026
Freitag, 25. September 2026
Samstag, 26. September 2026
Sonntag, 27. September 2026
Tickets jetzt sichern im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at