Bub nach Pestizideinsatz in der Türkei gestorben

Pestizide werden in der Türkei häufig eingesetzt, um Bettwanzen oder anderen Insektenbefall in Privatwohnungen zu bekämpfen. Offiziell ist der Einsatz der Chemikalien streng geregelt. In der Praxis gibt es allerdings wenige Kontrollen, für die das Gesundheitsamt zuständig wäre. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Vergiftungsfällen. Eine Recherche des ZDF berichtete von mehr als 30 Fällen in den vergangenen vier Jahren, die meisten sind demnach bisher nicht juristisch aufgearbeitet.