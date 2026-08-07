Mutter im Krankenhaus
Bub nach Pestizideinsatz in der Türkei gestorben
In der westtürkischen Stadt Canakkale ist ein neunjähriger Bub an einer mutmaßlichen Pestizidvergiftung gestorben. Der Vater fand sein Kind und dessen Mutter am Mittwoch bewusstlos in der Wohnung und brachte die beiden in ein Krankenhaus.
Der Bub starb, die Mutter überlebte und wird weiterhin im Krankenhaus behandelt, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu meldete. Die mögliche Todesursache sei der Einsatz von Pestiziden in der Nachbarwohnung, hieß es. Der Inhaber dieser Wohnung und der Leiter einer Insektenbekämpfungsfirma wurden verhaftet. Ein weiterer Mitarbeiter der Schädlingsbekämpfungsfirma ist nach einer vorübergehenden Festnahme wieder auf freiem Fuß.
Pestizide werden in der Türkei häufig eingesetzt, um Bettwanzen oder anderen Insektenbefall in Privatwohnungen zu bekämpfen. Offiziell ist der Einsatz der Chemikalien streng geregelt. In der Praxis gibt es allerdings wenige Kontrollen, für die das Gesundheitsamt zuständig wäre. In den vergangenen Jahren kam es immer wieder zu Vergiftungsfällen. Eine Recherche des ZDF berichtete von mehr als 30 Fällen in den vergangenen vier Jahren, die meisten sind demnach bisher nicht juristisch aufgearbeitet.
Im vergangenen Jahr starb eine vierköpfige Familie aus Hamburg, die während eines Besuchs in Istanbul in ihrem Hotel vergiftet worden war. Ende Juni verurteilte ein Istanbuler Gericht unter anderem den Hotelbetreiber und die Kammerjäger zu langjährigen Haftstrafen wegen „bewusster fahrlässiger Tötung“. Der Anwalt der Familie hatte während des Prozesses gefordert, dass ein hohes Strafmaß auch die staatlichen Verantwortlichen dazu bringen solle, ernsthafte Schritte einzuleiten und stärkere Kontrollen bei solchen Firmen durchzuführen.
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