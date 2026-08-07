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Martyrium in Wien

Freundin über Jahre hinweg bedroht und missbraucht

Wien
07.08.2026 13:11
Jahrelang durchlebte die Frau ein Martyrium, ehe sie am Donnerstag zur Polizei ging ...
Jahrelang durchlebte die Frau ein Martyrium, ehe sie am Donnerstag zur Polizei ging (Symbolbild).(Bild: canva)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach Jahren der Angst hat eine 25 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag in Wien die Polizei aufgesucht. Ihr Ex-Freund, mit der sie in der Vergangenheit eine On-off-Beziehung geführt hatte, war immer wieder gewalttätig geworden und hatte die Frau missbraucht. Die 25-Jährige zeigte ihren Peiniger an, der Verdächtige wurde festgenommen.

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Die jüngste Drohung war offenbar der Tropfen, der das Fass letztlich zum Überlaufen brachte, und der Frau den nötigen Mut verlieh, endlich die Polizei einzuschalten. Denn der 29-jährige mutmaßliche Täter hatte sie zuvor mit einem Messer und einem Hammer bedroht und ihr mit dem Tod gedroht.

Die 25-Jährige erstattete Anzeige, der Verdächtige konnte später in Gerasdorf bei Wien ausgeforscht und festgenommen werden.

Waffen-, Betretungs-, Annäherungsverbot
„Gegen den 29-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen“, teilte Polizeisprecher Markus Dittrich am Freitag mit. 

Eine Vernehmung steht noch aus. Er befindet sich derzeit in Haft.

Holen Sie sich Hilfe!

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamts Wien bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

  • Weißer Ring: 050 50 16
  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Wiener Interventionsstelle/Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22
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