Freundin über Jahre hinweg bedroht und missbraucht

Nach Jahren der Angst hat eine 25 Jahre alte Frau am Donnerstagnachmittag in Wien die Polizei aufgesucht. Ihr Ex-Freund, mit der sie in der Vergangenheit eine On-off-Beziehung geführt hatte, war immer wieder gewalttätig geworden und hatte die Frau missbraucht. Die 25-Jährige zeigte ihren Peiniger an, der Verdächtige wurde festgenommen.