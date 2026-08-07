Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Feuerwehr-Ausstatter

Waldbrände „befeuern“ das Geschäft von Rosenbauer

Oberösterreich
07.08.2026 12:00
Rosenbauer mit Sitz in Leonding (OÖ) ist Ausstatter von Feuerwehren.
Rosenbauer mit Sitz in Leonding (OÖ) ist Ausstatter von Feuerwehren.(Bild: Rosenbauer International)
Porträt von Philipp Stadler
Von Philipp Stadler

„Wir haben heuer schon mehr Waldbrand-Fahrzeuge ausgeliefert, als in den Vorjahren“, sagt Robert Ottel, CEO des Feuerwehrausstatters Rosenbauer aus Leonding (OÖ). Der Konzern steigerte im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Österreich gab es heuer bereits 331 Waldbrände. Zum Vergleich: Im gesamten Vorjahr waren es „nur“ 196, wie die Datenbank der Wiener Universität für Bodenkultur zeigt. Das hat Folgen bis in die Werke des Leondinger Feuerwehrausstatters Rosenbauer. „Wir entwickeln uns weiter, um diesen neuen Herausforderungen gerecht zu werden“, sagt CEO Robert Ottel. Denn Löschfahrzeuge für Waldbrände müssen anders gebaut werden – sie sind geländegängiger, kleiner und wendiger. „Bei Waldbränden gibt es keinen Hydranten vor Ort, da geht es um Wassertransport“, nennt Ottel ein weiteres Beispiel.

Und damit „befeuert“ die Klimakrise auch das Geschäft des Leondinger Konzerns: „Wir haben heuer schon mehr Waldbrandfahrzeuge ausgeliefert, als in den Vorjahren“, sagt der CEO. Allerdings würden die aktuellen Waldbrände quer durch Europa nicht unmittelbar zu einem Auftrag führen, aber „ich rechne damit, dass im Nachgang eine Diskussion“ beginne, so Ottel.

Mehr Umsatz, mehr Gewinn
Fast acht von zehn Euro verdient Rosenbauer mit seinen Feuerwehrfahrzeugen. Der Umsatz des Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2026 insgesamt um 3,5 Prozent auf 625,9 Millionen Euro. Wachstumstreiber waren vor allem die höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen sowie mehr Geschäft im vorbeugenden Brandschutz. Und das Periodenergebnis drehte nach einem Verlust von 18,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum ins Plus und stieg auf 3,3 Millionen Euro. In dieser Tonart soll es weitergehen: Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Rosenbauer rund zehn Prozent Umsatzwachstum. „Wir haben Auftragseingänge, die über dem Umsatz liegen. Das heißt, das Wachstum in nächster Zeit ist damit abgesichert“, sagt Ottel. Laut Halbjahresbericht liegt der Auftragsbestand per 30. Juni bei 2,43 Milliarden Euro.

Lieferprobleme und Softwareumstellung
Neben den zunehmenden Waldbränden spricht der Vorstandsvorsitzende noch eine weitere Entwicklung an: In Kriegen wie in der Ukraine oder im Iran, so Ottel, werden mittlerweile eine „Vielzahl von relativ günstigen Drohnen“ eingesetzt. Diese würden vermehrt „weiche Ziele“ wie Logistikzentren oder Industrieanlagen attackieren – und dort wiederum für zusätzlichen Löschbedarf sorgen. Im Nahen und Mittleren Osten seien mit Ausbruch des Kriegs entsprechende Produkte vor Ort „schnell abgerufen und gekauft“ worden.

Die Leondinger sind aber auch mit Herausforderungen konfrontiert: Die Sperre der Straße von Hormus hat wegen Lieferproblemen das Betriebsergebnis um rund acht Millionen Euro gedrückt, dazu kamen Einbußen durch die unternehmensinterne SAP-Softwareumstellung.

Lesen Sie auch:
Seit 1. Juli gilt für Grundnahrungsmittel wie Semmel nur mehr 4,9 statt zehn Prozent Steuer.
Krone Plus Logo
Fazit nach einem Monat
Bäcker zu Steuersenkung: „Den Kunden ist das egal“
07.08.2026
Krone Plus Logo
Oft weniger Geschäft
Wirte mit Hitze-Einbußen: „Gäste liegen am See“
05.08.2026
Feuerwehr-Ausstatter
Rosenbauer lieferte heuer mehr Fahrzeuge aus
19.05.2026

Insgesamt hat Rosenbauer im ersten Halbjahr 371 Mitarbeiter aufgebaut, 140 dieser Arbeitsplätze entfielen auf Österreich. Damit beschäftigt der Konzern nun etwas mehr als 5000 Dienstnehmer. Weiteres Wachstumspotenzial sieht CEO Ottel vor allem in Regionen, in denen Feuerwehrausstattung im großen Stil aufgerüstet wird, etwa in Indien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
07.08.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Lange OP-Wartezeiten
Ärzte: „Wir betreiben derzeit Krisenmanagement“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
158.897 mal gelesen
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Österreich
Das waren die heißesten Orte ++ So geht es weiter
156.058 mal gelesen
Das waren die Hitze-Hotspots des Tages in Österreich. 
Niederösterreich
500 Helfer kämpfen bei Gluthitze gegen Inferno
139.451 mal gelesen
Rund 500 Helfer bekämpfen den Waldbrand im Bezirk Neunkirchen.
Innenpolitik
Kanzler empört mit Sager über Kinderbetreuung
1612 mal kommentiert
Drei Tage vor dem Equal Pension Day erklärte Bundeskanzler Christian Stocker, dass ...
Österreich
Erneuter Allzeit-Rekord ++ Hitze noch nicht vorbei
1477 mal kommentiert
Am Donnerstag wird es zwar nicht mehr ganz so heiß, aber die Hitze-Gefahr ist noch nicht ...
Innenpolitik
Kanzler entschuldigt sich: „Der Satz ist falsch“
1151 mal kommentiert
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) entschuldigte sich für seine Aussage. 
Mehr Oberösterreich
Rekordmonat für Retter
Seit Wochen kein einziger Tag ohne Bergeinsatz
Erhöhte Werte:
Der nächste Badesee muss jetzt geschlossen werden
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Feuerwehr-Ausstatter
Waldbrände „befeuern“ das Geschäft von Rosenbauer
Neues Modell
Regeln bei Deutschkursen werden jetzt verschärft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf