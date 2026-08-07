Waldbrände „befeuern“ das Geschäft von Rosenbauer

Mehr Umsatz, mehr Gewinn

Fast acht von zehn Euro verdient Rosenbauer mit seinen Feuerwehrfahrzeugen. Der Umsatz des Konzerns stieg im ersten Halbjahr 2026 insgesamt um 3,5 Prozent auf 625,9 Millionen Euro. Wachstumstreiber waren vor allem die höhere Anzahl an Fahrzeugauslieferungen sowie mehr Geschäft im vorbeugenden Brandschutz. Und das Periodenergebnis drehte nach einem Verlust von 18,7 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum ins Plus und stieg auf 3,3 Millionen Euro. In dieser Tonart soll es weitergehen: Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Rosenbauer rund zehn Prozent Umsatzwachstum. „Wir haben Auftragseingänge, die über dem Umsatz liegen. Das heißt, das Wachstum in nächster Zeit ist damit abgesichert“, sagt Ottel. Laut Halbjahresbericht liegt der Auftragsbestand per 30. Juni bei 2,43 Milliarden Euro.