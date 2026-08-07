Youngster Maxi Taucher bezwang Nummer 1 erneut

Ein gelungenes Comeback feierte Maximilian Taucher. Das 18-jährige Rollstuhltennis-Ass aus Vorarlberg meldete sich nach einer überstandenern Leisten-Operation bei den Austrian Open in Groß-Siegharts mit einer tollen Leistung zurück im Turniergeschehen.
Anfang Juli glänzte Maxi Taucher bei den nationalen Meisterschaften in Oberpullendorf im Finale mit seinem ersten Sieg über Österreichs Nummer eins, den Wiener Nico Langmann, und dem Gewinn seines ersten Staatsmeistertitels. In der Woche darauf durfte der 18-Jährige dann dank einer Wildcard erstmals bei einem WC500-Turnier in Genf antreten. Direkt danach wurde der Lauf des Hohenemsers aber abrupt gebremst.
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