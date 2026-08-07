Insta-Video von Ski-Idol lässt Braathen ausflippen

Ein Video auf Instagram sorgt bei Lucas Pinheiro Braathen für große Aufregung. Denn der Ski-Brasilianer ist darauf auch zu sehen – gepostet wurde es von Riesentorlauf-Legende Ted Ligety ...
„1990, 2008 und 2026: Siege im Riesenslalom in Kranjska Gora im Abstand von jeweils 18 Jahren. Was sind die größten Unterschiede?“, schreibt Ligety neben dem Video, das die Fahrten von ihm selbst, Alberto Tomba und eben jene von Braathen zeigt.
Braathen kann es kaum glauben
Beim Ski-Paradiesvogel aus Brasilien löst dieses Video große Freude aus, denn Ligety ist für ihn ein absolutes Idol. „Ted Ligety hat gerade ein Foto von mir beim Skifahren gepostet??!! Kann das bitte jemand meinem 12-jährigen Ich schicken!!“, ist Braathen völlig aus dem Häuschen.
Nach einer durchaus erfolgreichen Saison befindet sich der Technik-Spezialist derzeit in der Vorbereitung auf den kommenden Winter. Allerdings findet er dabei auch noch genügend Zeit, die Zeit in Brasilien zu genießen, wie eine farbenfrohe Fotostrecke auf Instagram zeigt.
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