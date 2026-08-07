Insta-Video von Ski-Idol lässt Braathen ausflippen

Braathen kann es kaum glauben

Beim Ski-Paradiesvogel aus Brasilien löst dieses Video große Freude aus, denn Ligety ist für ihn ein absolutes Idol. „Ted Ligety hat gerade ein Foto von mir beim Skifahren gepostet??!! Kann das bitte jemand meinem 12-jährigen Ich schicken!!“, ist Braathen völlig aus dem Häuschen.